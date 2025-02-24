視后林夏薇︱薇薇鑽石品牌獲福布斯中國表揚　林夏薇成唯一得獎香港女藝人

▲ 視后林夏薇的鑽石品牌獲福布斯中國表揚。

【視后 / 林夏薇 / 珠寶】視后林夏薇（薇薇）除演技精湛外，榮升老闆一樣火熱！由林夏薇創立的培育鑽石珠寶品牌，自去年成立以來便取得不俗成績，其新顧客重複購買率超過50%，去年底更進駐K11Art Mall開設首間實體店。

日前，林夏薇被獲邀到杭州出席「2025 福布斯中國新銳創新創業者論壇暨頒獎盛典」，與來自各國行業領袖及投資代表進行深入交流外。

林夏薇培育鑽石珠寶品牌儘管成立時間尚短，但品牌在當日獲福布斯中國頒發深度科技獎項，更成為唯一得獎的香港女藝人。

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視后林夏薇︱把喜好變成生意

林夏薇隨後在個人社交平台表示，很榮幸能參與論壇暨頒獎典禮，還獲得新銳創新創業者的獎項，指：「一直好喜歡鑽石，它的魔力在於外在同內在美兼備，閃爍耀眼令人充滿希望，內在藏住永恆和愛的感覺。」

她又稱：「上年終於將自己好鍾意的東西變成一盤生意，籌備多年嘅心血結晶全新培育鑽石品牌華麗登場。最滿足的是可以讓更多的人用一個親民的價錢擁有鑽石、同時又可以更環保」。

林夏薇最後補充，稱：「我相信，透過科技，讓永恆更可及，讓愛更環保；鑽石市場正經歷變革中，相信未來培育鑽將成為市場的主流」。

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