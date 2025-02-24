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揚眉女子｜童趣水墨畫打破框框　畫家陳紫君以毅力肯定自我

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撰文： 周美好

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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堅持近8年，陳紫君逐漸建立起自己的個人畫作風格。（曾耀輝攝）

水墨畫多以山水、古木、竹石、花鳥為對象，年青水墨畫家陳紫君（TK）打破此既定印象，以童趣水墨畫聞名，擅長以卡通化手法描繪動物題材，氣韻生動，將傳統中國水墨藝術注入現代活力。

堅持近8年，陳紫君逐漸建立起自己的個人畫作風格。（曾耀輝攝）

3歲時已被媽媽帶上水墨畫班，陳紫君那時執筆也未穩，是老師執手教她畫提子，混合式效果的畫法令她印象深刻。小學時她見同學的畫作漂亮，於是慕名到出名的廬峰畫廊學習。

「在這裏學畫很樂在其中，產生滿足感。」中學時她的志願是畫家，她說除了兒時習畫，特別提到齊亮畫廊藝術家潘炯榮對她的水墨創作也有很大的影響。「他教我運用不同的物品，簡單幾筆便能做到栩栩如生的小金魚和小鳥。」

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為展覽首繪水墨畫

中五後她到了英國愛丁堡繼續升學，大學選修她最終選了設計系。「媽媽不想我讀設計，因為覺得artist身故後才值錢，但相隔千里她難以阻止。」4年大學她讀得如魚得水，後來更修畢碩士學位，在英國當上老師約10年才返港。

回到熟悉的香港，她同樣任教設計課程，走上畫家之路，原來是因緣際會。2013年她加入畫廊，職責是代理畫家及藝術家的作品，也舉辦學生畢業展，日復日浸淫在丹青畫作漸被感染，於是終拿起畫筆重拾久違了的繪畫之趣，主要畫蘇格蘭的風景及動物油畫。

2017第一次參加東南亞最大拍賣行新加坡33Auction，媽媽與她同行。拍賣出小雞作品，是人生第一個藝術里程碑。（被訪者提供）

2016年香港舉行「水墨藝博」展覽，她任職的畫廊會參展，但畫廊當時並無水墨畫，陳紫君於是膽粗粗試畫山水畫。「我覺得山水畫畫得不夠靚，我愛小動物，那時快將踏入雞年，就隨意畫了一隻小雞。」

小雞畫獲賞識

這隻小雞，她媽媽說是「小學雞」（幼稚），但朋友就盛讚可愛，而陳紫君也對此畫欠缺信心。沒料到展覽開幕當日，有傳媒見到她這幅小雞畫，獲報章刊登曝光。之後她再到新加坡參展，被拍賣行相中進行拍賣，由一位居港的商人購入。

熱愛動物的陳紫君領養了一隻龍貓叫「小白龍」，因長腫瘤而割掉耳朵，她對牠依然寵愛有加。（被訪者提供）

此事為陳紫君打了強心針：「證明我畫嘅係得啦！」自此向她詢問動物畫作者眾，尤其有關生肖，於是陳紫君的十二生肖畫作打響名堂。後來她也有重學水墨畫，但畫風打被傳統框框，童趣洋溢、用色和諧，她筆下的動物憨態可掬，更以水墨創作一系列以動物為主題的畫作。

2017第一次參加東南亞最大拍賣行新加坡33Auction，媽媽與她同行。拍賣出小雞作品，是人生第一個藝術里程碑。（被訪者提供）

她在全新個人展覽 《Where The Birds AR》，聚焦香港的遷徙鳥類。透過這次展覽，她希望喚起公眾對濕地生態的關注，讓更多人了解濕地作為候鳥重要棲息地的角色。為了這次展覽，TK 去年仲夏開始，連日來駐足濕地公園，仔細觀察不同鳥類的特徵。「在觀鳥的過程中，日曬雨淋，對我這溫室小花而言頗為辛苦。時間又不脗合，候鳥已飛走，懂得分辨到種類不多，我要衡量用哪些來作展覽參考。」結果她用了約10種雀鳥作為展覽畫作及App，單是全新畫作已畫了20張。

近年熊貓大熱，她亦有教人畫水墨熊貓。（被訪者提供）

裝備自己  把握機會
 
12年的全職畫家生涯，她說生活不能說很容易，但已覺得算幸運。「頭一年畫油畫，雖有展覽但沒有售出過，等了一年甚感氣餒，心忖是否該繼續。後來有英國乳酪公司買了我兩張畫，也逐漸有公司、個人幫我買畫。」畫作銷售漸見起色之際，但她卻思量，油畫畫得幾逼真，也不及用相機拍照，她漸漸轉向不同題材，直至其後以水墨畫為主軸。

去年她與商場合作，參與童賀新歲中國文化藝術企劃，教授小朋友用水墨創作賀年tee。（被訪者提供）

雖然藝術家之路非陳紫君刻意安排，但能寓興趣於工作，沒有比就更賞心。「我不是一個很有計劃的人，有時是見步行步；我欣賞自己夠勤力，把握機會。」機會是留給有準備的人所言非虛，因為陳紫君一直為裝備自己沒停下腳步，在疫情期間全職在嶺南大學修讀藝術史策展課程，以及成功申請香港藝術發展局藝術科技人才駐場計劃資助，成功沒有僥倖。

她以學生興趣和能力個別教授，學生完成作品後可拿着心愛的作品回家。（被訪者提供）

喜愛的就不似返工

曾有父母帶着孩子直接問陳紫君的工作是否賺到錢，或者希望她說難以餬口而希望投身藝術的子女打退堂鼓。「我會直言是開心做到鍾意的事，而且做到你喜歡的工作，你不像返緊工，全心投入為的是自己。」

惟銷售藝術作品也有望天打卦的意味，不知何時遇上知音人、賞識者。試過前保良局主席何超鳳買了她一批畫作送禮用，當時正值疫情所有展覽停頓，對陳紫君是雪中送碳，感激到想落淚。對有意以藝術為事業的年青人，她寄語要有收入不穩定的心理準備。

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