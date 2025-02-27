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直腸癌｜21歲女患結直腸癌生命陷倒數僅剩1年命　自曝「最早期徵狀」極易被忽略

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 20 小時前

最後更新： 3 小時前

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21歲女患結直腸癌生命陷倒數僅剩1年命，自曝「最早期徵狀」極易被忽略。

【結直腸癌／大腸癌／癌症／疲勞】身體出現異樣不容忽視！紐西蘭一名女子於20歲時確診患上結直腸癌，並已轉移到肝臟，醫生預料其壽命僅剩1至5年。患病後她輟學接受治療，並拍片分享自身經歷，表示自己初期僅出現一個症狀，且與腸胃無關，盼可以此向大眾示警：「希望其他人能夠比我更早發現它。」

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據《紐約時報》報道，現年21歲的女生Dominique McShain，去年於亞洲旅行回國後，開始感到極度疲勞，甚至上課時也難以保持清醒，即使晚上睡了一整晚，早上仍經常需要小睡：「除了晚上正常睡眠時間，我每日還要再睡5至6個小時。」

不久後，她的排便亦開始出現問題，偶爾出現便秘或腹瀉，但有時又很正常，每次排便時會帶血，令她開始懷疑身體出現異樣，事隔3至4周後，她決定到院求醫。

癌症殺手｜確診直腸癌生命陷倒數 盼可分享經歷提升大眾意識

她憶述指，當時醫生認為她的血液檢查結果正常，惟肝臟血液樣本指數卻異常高企，因此再進行第二次血液檢查，之後她再被要求進行超聲波檢查，最終發現體內藏有「巨大腫塊」，經進一步檢查後確診患上結直腸癌，病情已無法逆轉、生命可能僅剩1至5年。

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Dominique表示，自己確診患癌後本身仍想繼續學業，惟化療過程卻極為痛苦，最終無奈下只能輟學。雖然生命已陷入倒數，Dominique仍坦言，希望可以留下一些東西來幫助人們，因此於多個社交平台上分享自身經歷，盼大眾可對這個病有更深認識，及早發現病情。

今年1月末旬，她於社交平台上更新近況，宣告癌症已擴散到肺部，醫生預料她的壽命已不足一年，甚至可能只剩幾個月，令她極感崩潰：

我原本希望還能活很多年，但現在看來遙不可及。

癌症殺手｜罹患結直腸癌6大症狀

根據《UNILAD》報道指，Dominique曾分享自己患病後出現以下6大不適，其中最先出現的疲勞問題，甚至與腸胃問題無關，呼籲大眾出現以下問題時應及早警覺：

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同場加映｜排便習慣改變要小心

醫生亦提醒，經常放屁只是其中一個腸癌的症狀，但常放屁不一定患腸癌，關鍵在於排便習慣改變。若排便3天少於1次或每天多過3次，就要小心。此外，出現腹痛有便意卻無法排便或排不乾淨、便血、虛弱、疲勞或突然消瘦等症狀，就最好做檢查。否則，僅是放屁次數增多而身體沒有其他不適，一般不用過分焦慮。

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同場加映｜直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

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資料來源：紐約時報UNILAD

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