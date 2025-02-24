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九龍城寨之圍城｜鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票　古天樂騷日語講「我愛你們」冧爆粉絲

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

鄭保瑞率「城寨三子」東京謝票，古天樂日語講「我愛你們」冧爆粉絲。

【九龍城寨之圍城 / 鄭保瑞 / 古天樂 / 林峯 / 胡子彤 / 張文傑】《九龍城寨之圍城》上月在日本上映，隨即掀起一股「城寨熱」，昨日（23日）導演鄭保瑞及古天樂率領「城寨三子」林峯胡子彤張文傑飛抵新宿的戲院出席兩場謝票場，跟觀眾互動。

電影票因而由原本2500日圓（約130港元）被炒至6.5萬日圓（約3400港元），有觀眾更直言看了20次！

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九龍城寨之圍城｜票房突破2億日元　古天樂日文打招呼

謝票活動上，主持人宣布截至22日，《九龍城寨之圍城》票房收入已突破2億日圓（約1040萬港元），隨即請出導演及一眾演員。

古天樂出場時，更以日文打招呼說：「大家好，我是古天樂，我愛你們。」令全場400多歡呼歡呼拍掌。

被主持人電影在日本爆紅，導演鄭保瑞坦然沒有想過，而自小喜歡看日本漫畫的他，相信可能是因為《九龍城寨之圍城》的動作場面中有漫畫元素，以及重現九龍城寨，因而吸引了日本觀眾，還有電影描述的友情，都是大家喜歡的原因。

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九龍城寨之圍城｜「城寨三子」分享電影難忘事

至於被問到電影難忘事，戲中由頭打到尾的林峯，非常感謝動作指導谷垣健治，因為每場動作戲令他非常難忘，胡子彤則很喜歡「城寨四子」坐在城寨高樓上看飛機的鏡頭，感覺對未來充滿希望，盼傳達不要放棄堅持下去的訊息。

張文傑則喜歡打麻將戲，因為是最後一場戲，眾人又陪養了友誼，開心又不捨，而張文傑又跟古天樂一樣，用日文向觀眾問好及即場派心，冧爆粉絲，而不少日本影迷更帶同應援扇，或以電影造型亮相，花盡心思。

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九龍城寨之圍城｜電影獲頒29屆衛星獎最佳動作獎

另外，上周剛舉行的美國國際記者協會主辦的第29屆衛星獎(Satellite Awards)，《九龍城寨之圍城》獲頒最佳動作獎「Best Stunt Award」。

電影的動作指導谷垣健治親身往美國領獎，而同步《九龍城寨之圍城》已獲第43屆香港電影金像獎14項提名，谷垣健治亦入圍最佳動作設計。

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