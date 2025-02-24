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輟學青年｜調查推算本港「潛在輟學」中小學生約2萬人 　6成為15歲以下

港聞

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 25 分鐘前

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協青社發布輟學及高危輟學青年研究報告。（馮漢柱攝）

協青社今日（24日）發布輟學及高危輟學青年研究報告，引用服務數據，推算本港中小學約有2萬名「潛在輟學」學生，佔整體約3.15%，當中約60%為15歲以下，佔整體約1.89%。

約75%高危輟學青年　參與計劃後讀書或工作

協青社2020年推出支援計劃「酷學青年計劃」，為10至18歲或以下的輟學或瀕臨輟學青年提供6個月的輔導訓練計劃，協助他們重返校園。計劃過去4年協助約431名參加者，393人完成計劃，其中約75%高危輟學青年繼續升學或投身職場發展。雙待（即待業及待學）青年亦由計劃完成後的32.20%，下降至計劃完成後一年的13.73%。

其餘青年有不同原因而未能完成計劃，包括捲入刑事案件、因精神健康狀况長期住院、離港而無法接觸及拒絕接觸而無法跟進等。

據教育局定義，輟學及「是指學生缺課，並且沒有在本港任何學校繼續學業」，報告另將輟學定義為「潛在輟學」及「高危輟學」。「潛在輟學」即青年沒有按學校規定上課時間上課，及出現上學不穩的狀況，原因與個人、學校、家庭等因素相關；「高危輟學」即學生持續缺課7個上課日或以上，並且沒有在任何學校繼續學業。

連續缺課第7天須呈報　協青社籲更有彈性

教育局目前規定，學校須在學生連續缺課第7天向當局呈報。協青社助理總幹事（外展服務）陳嘉玲認為機制應「再進步」，指出過去數年在發現，如學生每個星期上學數小時，便不符有關條件，學校無法申報，故機構對「輟學」定義有進一步演繹。總幹事謝貞元建議當局優化機制，照顧有需要青年，避免更多漏網之魚出現。

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