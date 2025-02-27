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逆齡飲食｜59歲長壽專家生理年齡僅21歲　曾患「不治之症」被批活不過44歲【附逆齡飲食貼士】

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 54 分鐘前

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59歲長壽專家生理年齡僅21歲，曾患「不治之症」被批活不過44歲。

【長壽／慢性發炎／類風濕關節炎／免疫疾病】長壽原來可以「吃」出來！59歲牛津長壽專家身體年齡僅21歲，逆齡的秘密並非使用任何高科技，而是單純靠健康飲食和生活調息，甚至打破患不治之症英年早逝的宿命。

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Sick問識答
Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案

59歲牛津長壽專家Leslie Kenny雖已年過半百，但身體年齡卻超乎想像地年輕，僅得21歲。對於逆齡秘密，她坦言自己39歲時身體非常不健康，為了生育曾做過8次人工受孕但失敗，後來在身體檢查中，她l被發現患有免疫疾病——類風濕關節炎，需要長期覆診和服藥控制病情，且是一種不治之症。她的主診醫生曾批她當年只剩5年命，以她的身體狀況來說，實屬非常不樂觀。

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對此，她決定要開始改變生活方式，透過研究關於長壽與身體炎症的關係，她發現因為身體長期發炎而導致免疫系統出現問題，而造成身體慢性發炎的因素包括飲食不良、睡眠不足、壓力和過敏。她亦身體力行，首先辭去高壓的婚姻介紹工作，並徹底改變飲食習慣。

戒掉致敏原 多吃消炎食物

為了更了解自己的身體，她做了過敏測試，發現自己對於小麥和乳製品有過敏反應，遂戒掉這2種致敏食物，亦減少糖分攝取。據悉，攝取過多糖分會增加身體發炎的風險，故此她減少糖分攝取後，轉為植物性飲食和生酮飲食為主，多吃一些消炎食物，如三文魚、初榨橄欖油、植物奶等。奉行生酮飲食指，降低碳水化合物攝取，增加蛋白質攝取。過往有一些學術研究表明，這有助於預防和治療糖尿病，控制血糖高峰並減少發炎。

補充適當營養素 

Leslie亦會服用營養補充品，如膠原蛋白、富含抗氧化劑的生可可和穀胱甘肽，有助於修復細胞組織。她特別會補充亞精胺，減緩衰老。過往已有研究指出，亞精胺能夠促進細胞自噬，幫助身體清除壞細胞。她也會適量補充黃體酮，減慢身體踏入更年期後衰老的速度，有助改善睡眠質素。

每周兩日斷食

每周有兩日她會禁食16個小時，但她並非嚴格執行斷食。她指出，斷食是為了清空身體讓身體排毒，但更重要的是「你吃的食物」。 

多動少坐 每天做倒立

Leslie每天至少會遛狗順帶散步30分鐘。另外，她會使用「倒立椅」——一種可以讓任何人（無論年齡大小）輕鬆做倒立的小凳子。她解釋，倒立能夠訓練核心肌群和刺激迷走神經，有助調節消化、心率和呼吸頻率等器官功能。

逆齡飲食｜女士缺鐵是白髮元兇

女士一踏入更年期容易有白髮危機，但年過半百的她卻全天然一頭亮麗黑髮，讓女士們非常羨慕。她曾公開保養黑髮的秘訣，就是補充鐵質。她解釋，由於女士們每月經期來的時候都會流失很多鐵質，而有見很多女士為了減肥，會偏向少吃紅肉。她指出，雖然有過往有研究指，攝取紅肉會導致身體發炎，但女士適量食用有效補充鐵質，或是食用富含鐵質的蔬菜，如小菠菜、牛油生菜、西蘭花、毛豆、青豆、紅菜頭等。

同場加映：補鐵補血食物

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長壽飲食｜5種引起發炎食物

哈佛大學公共衛生學院營養系營養與流行病學教授Dr. Frank Hu指出，常見有5種引起發炎的食物：

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長壽飲食｜6種抗炎食物

Dr. Frank Hu續指，由於上述不健康的食物會容易導致體重增加，而體重增加本身就會增加身體發炎風險。另外，過往有研究表示，食物本身的成分對身體發炎亦息息相關。故此，他提出6種抗炎食物：

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長壽飲食｜6大長壽飲食重點

綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

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長壽食物｜10大抗衰老食物

日本東京都健康長壽醫療中心是專門針對高齡人士維持健康、延緩老化及預防老人病的機構，旗下的研究所開發了「食物攝取多樣性評分表」（DVS），協助長者記錄各類食物的進食頻率，以及飲食是否均衡。

當中列出10類有助抗衰老的食物如下：

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