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凍齡女神丨富二代收割機重出幕前　神隱16年44歲近況曝光狀態驚人

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【王秀琳/Mango/凍齡】於千禧年出道、現年44歲的王秀琳退隱幕前長達16年，但近日為支持好友新歌，竟罕有於宣傳片中亮相，並大展歌喉。片段曝光後，即引來不少網民回憶殺，更讚賞女神凍齡外貌與初出道無異。

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王秀琳(Mango)為支持好友馬天佑出新歌，於是與後者合唱並於電話亭拍攝宣傳片。片中穿著杏色西裝外套的Mango容貌依然相當清秀，而且十分年輕，44歲的她與少女般無異，令人驚嘆其驚人凍齡狀態。她於片中亦留言:

多謝馬友邀請超過十年無在螢幕前的我，鼓勵我一齊完成呢個作品！

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片段曝光後，不少網民大讚Mango凍齡有道「點解咁耐仲可以咁靚」、「真心同出道一樣噤靚 冇變過」、「無變過，好靚女」。

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Mango初入行拍廣告為主，曾於生力啤賀年廣告中飾演「八姑姐」，之後簽約Sony Music出了三張專輯，又拍攝電視劇同電影如《鍾無艷》 、《賭俠2002》、《我和殭屍有個約會》。但最為人津津樂道，應該是她的感情生活。她曾與黎明和郭富城兩位天王傳過緋聞。除此之外，Mango於2012年亦被傳因受周焯華「寵幸」，生活數級跳，更可斥資千萬於中環開日本餐廳。2017年Mango又被爆出與霍氏家族後人霍啟文交往，並展開相差7歲的姊弟戀，不過可惜最終亦分手收場。2020年，她又被指與廣安銀行梁季彝家族後人富家公子Jeff約會。

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