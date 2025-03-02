衣服收納｜轉季4大收納衣物技巧1招避免受潮變黃　DIY防潮法寶省錢又隔絕濕氣

▲ 轉季整理衣櫃真的令人頭痛，各位不妨參考以下4大收納技巧！

【收納衣物/春季/轉季整理衣櫃】快將踏入春季，又是時候換季整理衣櫃，這絕對是一項大工程！尤其是冬季服飾較大件、材質厚實，加上春季天氣潮濕，若收納得不好，不僅佔空間，還可能會發霉有異味、泛黃，甚至變形，最怕是有蟲蛀，那麼該如何收納才好呢？

台灣一家全方位居家生活服務公司，就分享了春天轉季4大收納衣物技巧，讓大家在收納時更顯效率！

點擊下圖即睇4大收納衣物技巧：











4大收納衣物技巧︱1. 分批收納免衣物受潮變黃

大家為求方便，最常做的就是一次過將所有衣物收納起來，這不僅花時間，還可能因為衣物未完全乾燥而造成發霉或泛黃，因此建議採取分批收納的方式，最好將衣物種類方成三批逐批擺放，這有助防止衣物未乾透便被收起來。

第一批：先收納高領毛衣、羊毛衣、厚針織衫。

第二批：較厚身長褲、背心和中等厚度的外套。

第三批：等氣溫穩定後，再將大衣、厚外套全面收納，同時將夏裝逐步放進衣櫃。

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4大收納衣物技巧︱2. 趁晴天曬乾衣物減少異味或泛黃機會

有時候為求快手，在衣服還沒乾透時就收起來，尤其在春季潮濕天氣，容易讓衣服在收納後產生異味甚至發霉。正確做法應該是挑選晴天，利用陽光將衣物徹底曬乾，減少濕氣殘留，確保乾透才收納好。

此外，針對大衣、毛衣等厚重衣物加強乾燥，可使用風筒、烘乾機特別加強腋下、領口等容易殘留濕氣的部位，確保完全乾燥後再收納。

4大收納衣物技巧︱3.用塑膠箱收納隔絕濕氣

很多人會使用布料箱子或乾淨的紙箱收納衣物，但布料和紙箱都是容易吸收濕氣的材質，長期使用容易導致衣物發霉，因此建議選擇能密封的塑膠箱，也可以使用塑膠袋封口，減少衣物與空氣接觸，降低發霉機會。

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4大收納衣物技巧︱4. DIY防潮物品

在潮濕天氣，衣物收納時要做好防潮工作，除了花錢買防潮包，其實自己也可以輕鬆DIY 2款防潮小物，既省錢又環保！

DIY防潮小物｜1.洗衣粉/梳打粉吸濕器

Step 1： 用一個寬口容器盛載洗衣粉或梳打粉；

Step 2： 用絲襪或紗布蓋住瓶口，並用橡皮筋固定；

Step 3.：放在需要吸濕位置，例如衣櫃，看到粉末結塊時，代表已吸收濕氣，這時可替換新粉末。

DIY防潮小物｜木炭吸濕袋

Step 1： 先擦拭木炭上的粉塵，再放入布袋或舊襪子中。

Step 2： 將木炭袋放置在衣櫃角落，幫助吸附濕氣，保持衣櫃乾燥。

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