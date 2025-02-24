香港展覽｜數字藝術博覽會宣布取消　主辦方：不可控制因素

▲ 數字藝術博覽會宣布取消

數字藝術博覽會（Digital Art Fair）原定於2025年3月26日至30日在香港舉行，主辦方宣布基於不可控制因素，取消本次展覽。為確保持票人權益，主辦方將自動處理全額退票安排，持票人無需採取任何行動。



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該博覽會於本於今年進入第五屆，1月尾宣布今年將推出全新內容，結合室內和室外的多元體驗。期間遊客可探索設置於戶外的藝術小徑，更有大型3D投影映射技術，將大草坪打造成沉浸式藝術空間， 由Net-A-Porter打造的AI時尚無限房間裝置更是亮點之一。

今年亦本設有6個精心策劃的展區。其中，數位及當代藝術區(The Prestige Digital & Contemporary zone)將展出超過20個知名藝術項目，並匯聚包括享譽全球的藝術家Krista Kim、中國新媒體藝術家程然、土耳其數碼藝術家Refik Anadol在內超過50位國際藝術家作品。此外，LG 亦將於香港展示全球首部透明真無線4K OLED電視 LG SIGNATURE OLED T。

數字藝術博覽會（DAF）自成立以來，已累積創造超過1,000萬美元的收入，促成拍賣銷售5,000萬美元，並建立了一個由超過45,000名Web3藝術收藏家組成的社群。博覽會成功售出850多件數字藝術作品，並通過多種媒體渠道實現了超過2億的曝光量。



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