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第三間醫學院｜浸大成立前沿轉化醫學研究院　醫學院將採「小班教學」

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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衞炳江（右1）透露，新醫學院籌備委員會已一致通過籌辦新醫學院的建議書。（曾耀輝攝）

浸會大學成立「前沿轉化醫學研究院」，推動醫療機械、中醫藥等的技術轉化。校長衞炳江表示，研究院將有助推動醫學教育和醫療保健研究。至於第三間醫學院的籌備進度，衞炳江透露，新醫學院籌備委員會已一致通過支持建議書。

浸大今日（24日）宣佈成立前沿轉化醫學研究院，衞炳江表示，研究院會成為醫學科學和醫療保健領域的前沿研發中心，聚焦於醫療器械、診斷、疫苗、綜合醫學、中醫藥和其他生物醫學科學和相關技術的轉化。他表示，研究院將為人類應對人口老化、傳染病等挑戰做好準備。

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被問到研究院會否有助爭取申辦第三間醫學院，衞炳江表示，對於大學而言研究與教學同等重要，「有醫學院但係唔做研究就唔係咁好」，但強調即使最後失落辦醫學院的機會，一樣會繼續營運研究院。

霍文遜：盼醫學院明年8至9月取錄首批學生

衞炳江又透露，新醫學院籌備委員會昨（23日）召開會議，並一致通過建議書。他表示，浸大能符合政府提出的10項申辦醫學院的準則。委員會聯席主席霍文遜透露，將採取4年制課程和推行「小班教學」，預計初期取錄50至60名學生。他又表示，委員會預期政府今年第二至第三季公布結果，期望明年8至9月能取錄首批學生。

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