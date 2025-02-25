濫用公屋｜租戶收「遷出通知書」可上訴　去年成功率14%【附詳細流程】

▲ 租戶收「遷出通知書」可上訴。

【濫用公屋／上訴／】政府加強打擊濫用公屋後，立法會議員和區議員均收到求助個案，部分是隱瞞「真實情況」賣慘，但亦有個案較為「無辜」，主要涉及家庭關係不和而引起的「瞞報」、「虛報」。

有議員指出，有父母和子女數年前已經反面，一直未有來往，但子女未從公屋除名，父母亦不知子女已有物業，提交申報時未有提及，被查到後即變成虛假陳述，慘遭收屋。

本年度收回2300個濫用單位 27%家有長者

房屋局今日書面回覆議員查詢時表示，根據2024/25年度的數據，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位超過2300個，當中包括租戶丟空單位、分租單位或虛報資料（例如入息、資產、擁有香港住宅物業等）被房委會發出「遷出通知書」而被收回的單位，這批個案中有約630戶涉及有年滿60歲或以上的長者家庭成員。

就發出「遷出通知書」的個案，租戶如有特殊情況，可向上訴委員會（房屋）提出上訴。去年，上訴委員會處理因發出的「遷出通知書」而提出上訴的個案中,有14%的個案上訴成功，並獲取消有關的遷出通知書。

指定時限符合所設條件「遷出通知書」自動失效

▲ 租戶收「遷出通知書」可上訴。（資料圖片）

另外，亦有21%為上訴委員會修訂遷出通知書的個案，上訴審裁小組經詳細考慮多種因素後，設定一些條件供上訴租戶糾正違規情況。

如租戶於指定時限內能符合上訴審裁小組所設條件，「遷出通知書」便會自動失效。

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