濫用公屋｜租戶收「遷出通知書」可上訴 去年成功率14%【附詳細流程】
撰文： 林曉君
發布時間： 50 分鐘前
最後更新： 8 分鐘前
【濫用公屋／上訴／】政府加強打擊濫用公屋後，立法會議員和區議員均收到求助個案，部分是隱瞞「真實情況」賣慘，但亦有個案較為「無辜」，主要涉及家庭關係不和而引起的「瞞報」、「虛報」。
有議員指出，有父母和子女數年前已經反面，一直未有來往，但子女未從公屋除名，父母亦不知子女已有物業，提交申報時未有提及，被查到後即變成虛假陳述，慘遭收屋。
本年度收回2300個濫用單位 27%家有長者
房屋局今日書面回覆議員查詢時表示，根據2024/25年度的數據，因租戶濫用公屋和違反租約或房屋政策而收回的單位超過2300個，當中包括租戶丟空單位、分租單位或虛報資料（例如入息、資產、擁有香港住宅物業等）被房委會發出「遷出通知書」而被收回的單位，這批個案中有約630戶涉及有年滿60歲或以上的長者家庭成員。
就發出「遷出通知書」的個案，租戶如有特殊情況，可向上訴委員會（房屋）提出上訴。去年，上訴委員會處理因發出的「遷出通知書」而提出上訴的個案中,有14%的個案上訴成功，並獲取消有關的遷出通知書。
- 《房屋條例》訂明，租戶可在「遷出通知書」發出之後不遲於 15 天內，向上訴委員會 (房屋)提出上訴。
- 上訴須以書面提出，並須述明上訴理由。承租人可由專人或以郵件方式將上訴信送交上訴委員會（房屋）（地址：香港九龍何文田佛光街33號）。
- 委員會會就獲接納的上訴進行聆訊。聆訊通知書會連同由房委會擬備的個案事實摘要，於聆訊前不少於14日，以掛號郵件方式寄送給上訴人。
- 負責聆訊上訴的上訴審裁小組由三名委員會成員組成，其中一人擔任上訴審裁小組主席。
聆訊一般根據以下程序進行：
首先，由房委會代表講述個案的背景及終止租約或發出遷出通知書的原因。上訴審裁小組和上訴人可向房委會代表作出提問。
其後，上訴人會申述其上訴理由。上訴審裁小組和房委會代表可向上訴人作出提問。
當各方均完成其陳述及提問後，上訴審裁小組會請上訴人、房委會代表及旁聽人士離場。上訴審裁小組隨即進行閉門審議。
指定時限符合所設條件「遷出通知書」自動失效
另外，亦有21%為上訴委員會修訂遷出通知書的個案，上訴審裁小組經詳細考慮多種因素後，設定一些條件供上訴租戶糾正違規情況。
如租戶於指定時限內能符合上訴審裁小組所設條件，「遷出通知書」便會自動失效。
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