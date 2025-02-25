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李家超晤港區政協委員　與會者：特首提醒爭取惠港政策要注意兩點

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 12 分鐘前

最後更新： 剛剛

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每年兩會前，特首均會與港區人大、政協座談交流。（政府新聞處資料圖片）

全國兩會下月初在京召開，特首李家超、港區人大代表、政協委員下周將上京。據知，李家超安排今日和周四，分別與政協委員、人大代表座談。

與政協委員的座談會今日下午在政府總部舉行，多名港區政協委員包括廖長江、譚允芝、郭基煇等出席。人大代表和政協委員過往均會透過建議、提案向中央爭取惠港政策。有與會者透露，會上李家超提醒兩項事宜，一是要爭取政策不容易，因牽涉很多部委，但若大家眾志成城，一起發聲，就會幫助；二是提案的建議，既要考慮香港需要，亦要思考內地和相關部門的利益，具可操作性。

據知，李家超在會上並未明言要向中央爭取什麼惠港政策，只是提出爭取的基本原則。

既要考慮香港需要 又要符合國家利益

全國政協委員蘇長荣。（蘇長荣FB圖片）

與會的政協委員蘇長荣回覆本欄查詢時表示，會上大家暢所欲言，特首希望政協委員能多從不同渠道提出有利香港發展和需要的事，但與此同時要符合國家利益，而且不能是做不到的。蘇長榮引述李家超指，政府制度政策和施政時，會照顧大部分不同持份者的利益，提醒委員提交提案時，亦要有整體思維，不能和整體利益脫節。

據知，會上有10多位政協委員發言，或介紹自己的提案，或其他事宜，包括人才來港後政府如何支持他們安居樂業等。

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