  • 19°C
香港時間：2025227日 (四) 20:45

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

藥物百科｜4大保健品禁忌組合絕不能一起吃　藥劑師點名1種配搭恐增出血風險

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【保健食品／營養補充劑／Supplement】不少人在服用藥物時，為求方便會同時進食保健品。不過，台灣藥劑師蘇柏名指出，兩者可能存在交互作用，他提醒有4組配搭不宜一起服用，否則會使藥效降低，更甚者有1種配搭，甚至會增加身體出血、瘀青等副作用風險。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案

台灣藥劑師蘇柏名在《icare 愛健康》頻道中提到，保健品和藥物之間是否需要間隔服用，取決於兩者之間會否產生交互作用。若產生交互作用，就必須隔一段時間再吃。他整理出4種常見的保健品與藥物的禁忌配搭，提醒民眾服用時要注意。

藥物百科｜4大保健品禁忌組合

點擊圖片放大
+8
+7

1. 維他命C+胃藥

維他命C屬於酸性，胃藥則是鹼性。兩者搭配服用可能會互相干擾，導致胃藥效果降低。

2. 抗生素+鈣片

蘇柏名形容，抗生素非常喜歡「擁抱」鈣片，如果同時服用會影響抗生素的殺菌功能，造成抗生素失效。另外，食藥署曾提醒，有些藥物與牛奶中的鈣鹽結合後，會形成不溶解的鹽類，進而影響藥品的吸收​，其中常見的抗生素有兩大類​，分別是喹諾酮類（quinolone）和四環黴素類。如飲用牛奶後​，建議應與藥物間隔拉長至2小時以上。

3. 維他命B6+柏金遜症藥品（左旋多巴Levodopa）

同時服用維他命B6與治療柏金遜症的藥物左旋多巴，會使其藥效降低，對需要長期控制病情的患者造成不利影響。

4. 魚油+抗凝血藥物

魚油及抗凝血藥物一起服用，會增強抗凝血藥物的效果，但同時副作用也會提升，增加出血、瘀青等副作用機率。

同場加映｜營養補充品3大服用禁忌

來自美國加州的藥劑師Ariana Medizade早前在TikTok發布影片，列出3種常見營養補充品的服用禁忌，包括維生素D3、聖約翰草和鋅鎂合劑。她指出，部分人若以不當方式服用，不僅浪費金錢，甚至損害健康。

點擊圖片放大
+4
+3

藥物百科｜保健食品正確服用時間表

台灣營養師高敏敏早前表示，胡亂服用保健食品，會無法充分發揮效用其營養價值，變相浪費時間和金錢。故此，她建議民眾可參考以下時間表，服食相應的保健食品。

  • 空腹吃：飯前至少1小時以上，或是飯後至少2小時以上
  • 跟餐（飯前）或飯後吃：前者是吃完保健食品立刻吃飯，後者是飯後1小時內進食
  • 睡前可吃：睡前30分鐘內服食
    • 點擊圖片放大
    +4
    +3

    資料來源：台灣藥劑師蘇柏名

    更多相關內容：

    養生陷阱｜藥劑師自揭「絕對不吃」3類保健品　一款隨時糖分超標及中毒

    腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

    相關文章

    營養補充品｜3種常見保健品易吃錯恐致血管鈣化　藥劑師揭服用禁忌：嘥錢又傷身
    19:04 2024/11/01
    營養補充品｜3種常見保健品易吃錯恐致血管鈣化　藥劑師揭服用禁忌：嘥錢又傷身
    藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
    13:33 2024/12/11
    藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
    藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
    20:00 2025/01/07
    藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃

    你可能感興趣

    營養補充品｜3種常見保健品易吃錯恐致血管鈣化　藥劑師揭服用禁忌：嘥錢又傷身
    19:04 2024/11/01
    營養補充品｜3種常見保健品易吃錯恐致血管鈣化　藥劑師揭服用禁忌：嘥錢又傷身
    藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
    13:33 2024/12/11
    藥物百科｜常吃3種保健品恐患癌？　1類保健品攝取過量肺癌風險激增2倍
    藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
    20:00 2025/01/07
    藥物百科｜5大保健品禁忌組合一種嚴重恐致胃出血　營養師：吃了等如白吃
    副作用 食用安全 藥劑師 維他命 養生

    最高瀏覽

    日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
    日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港　網民1人1個最安全避難所　呢個位置最估唔到
    吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
    吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
    吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
    吳泳偷食︱人夫William對太太認錯向小薯茄致歉　FaFa：玩咗咁耐後果要承擔
    急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
    急症室最長等候時間（02月27日 時間16:05）
    教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書
    教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書