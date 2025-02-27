藥物百科｜4大保健品禁忌組合絕不能一起吃　藥劑師點名1種配搭恐增出血風險

【保健食品／營養補充劑／Supplement】不少人在服用藥物時，為求方便會同時進食保健品。不過，台灣藥劑師蘇柏名指出，兩者可能存在交互作用，他提醒有4組配搭不宜一起服用，否則會使藥效降低，更甚者有1種配搭，甚至會增加身體出血、瘀青等副作用風險。

最新影片：

台灣藥劑師蘇柏名在《icare 愛健康》頻道中提到，保健品和藥物之間是否需要間隔服用，取決於兩者之間會否產生交互作用。若產生交互作用，就必須隔一段時間再吃。他整理出4種常見的保健品與藥物的禁忌配搭，提醒民眾服用時要注意。

藥物百科｜4大保健品禁忌組合

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

1. 維他命C+胃藥

維他命C屬於酸性，胃藥則是鹼性。兩者搭配服用可能會互相干擾，導致胃藥效果降低。

2. 抗生素+鈣片

蘇柏名形容，抗生素非常喜歡「擁抱」鈣片，如果同時服用會影響抗生素的殺菌功能，造成抗生素失效。另外，食藥署曾提醒，有些藥物與牛奶中的鈣鹽結合後，會形成不溶解的鹽類，進而影響藥品的吸收​，其中常見的抗生素有兩大類​，分別是喹諾酮類（quinolone）和四環黴素類。如飲用牛奶後​，建議應與藥物間隔拉長至2小時以上。

3. 維他命B6+柏金遜症藥品（左旋多巴Levodopa）

同時服用維他命B6與治療柏金遜症的藥物左旋多巴，會使其藥效降低，對需要長期控制病情的患者造成不利影響。

4. 魚油+抗凝血藥物

魚油及抗凝血藥物一起服用，會增強抗凝血藥物的效果，但同時副作用也會提升，增加出血、瘀青等副作用機率。

同場加映｜營養補充品3大服用禁忌

來自美國加州的藥劑師Ariana Medizade早前在TikTok發布影片，列出3種常見營養補充品的服用禁忌，包括維生素D3、聖約翰草和鋅鎂合劑。她指出，部分人若以不當方式服用，不僅浪費金錢，甚至損害健康。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

藥物百科｜保健食品正確服用時間表

台灣營養師高敏敏早前表示，胡亂服用保健食品，會無法充分發揮效用其營養價值，變相浪費時間和金錢。故此，她建議民眾可參考以下時間表，服食相應的保健食品。

空腹吃：飯前至少1小時以上，或是飯後至少2小時以上 跟餐（飯前）或飯後吃：前者是吃完保健食品立刻吃飯，後者是飯後1小時內進食 睡前可吃：睡前30分鐘內服食 ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

資料來源：台灣藥劑師蘇柏名

更多相關內容：

養生陷阱｜藥劑師自揭「絕對不吃」3類保健品 一款隨時糖分超標及中毒

腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化 醫生揭忽略1件事惹禍

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5