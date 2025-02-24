親子自助餐優惠｜九龍香格里拉酒店自助餐買一送一　$455起任食生蠔+燒龍蝦+蟹腳

▲ 九龍香格里拉酒店自助餐買一送一，任食生蠔、燒龍蝦、蟹腳。

【自助餐優惠/buffet/特價自助餐/香格里拉自助餐】自助餐食物種類多，是一家大細聚餐的好選擇！九龍香格里拉是著名的五星級豪華酒店，旗下的咖啡廳「Café Kool」提供的自助餐一直大受歡迎，除了匯聚多國不同的美食外，深受港人喜愛的海鮮類型更是非常豐富，現在Klook提供買一送一的優惠，價錢低至人均$455起，非常抵食。不想錯過的，要立即留意以下的開賣詳情！

最新影片推介︰

自助餐優惠｜多國美食及豐富海鮮種類

光顧自助餐時，不少食客會先到海鮮檔著手，而相信Café Kool在這方面可以滿足客人的需求，從食客分享的食評可見，除了有常見的冰鎮熟蝦、蟹腳、青口、凍螺、時令生蠔外，餐廳亦有提供燒龍蝦及麵包蟹。

食物種類也囊括了印度菜、馬來西亞等美食，包括印度薄餅、叻沙、黑胡椒炒蟹、肉骨茶，更有港式品牌「麥奀記」雲吞麵、鏞記酒家燒味，琳瑯滿目。

其他食物種類也帶給食客們一些驚喜，好像壽司方面有神戶牛肉壽司、甜品有即製鯛魚燒及雞蛋仔，而飲品方面，除了果汁外，更添有菊花茶、咸柑桔、竹庶水、羅漢果水等，頗有特色。有客人更指出惠顧當晚為慶祝生日，餐廳有心思地送上插著蠟燭、在碟上寫上「Happy Birthday」的迷你生日蛋糕，令儀式感滿滿。

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自助餐優惠｜優惠一：自助晚餐「快閃買一送一」

價錢：$910起買一送一，人均只需$455起

開售日期：2025年2月24日晚上9點起發售，至3月2日止

優惠的適用日期：2025年2月26日至3月7日

自助餐優惠｜優惠二：自助早午餐「73折優惠」

價錢：$478一位

開售日期：已供開售。

優惠的適用日期：星期六、日

自助餐優惠｜優惠三：自助午餐「73折優惠」

價錢：$366一位。

開售日期：已供開售

優惠的適用日期：星期一至五

自助餐優惠｜優惠四：自助晚餐「73折優惠」

價錢：$606一位起

開售日期：已供開售

優惠的適用日期：星期一至日；星期五、六及日的價錢為$646一位

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