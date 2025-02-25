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乾衣機優惠｜無懼潮濕天氣45分鐘極速乾衣　TGC日本製煤氣乾衣機勁減$500

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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即日起至2025年5月15日前選購TGC煤氣乾衣機，即可享現金折扣高達$500！

【乾衣機/極速乾衣】每當回南天來臨，溫暖潮濕的偏南風總令全港人聞「風」喪膽，不止屋外走廊、牆身都滿佈水珠，屋內難以晾乾的衣物更成為大家的煩惱。漫長的晾衣過程不但加重家中濕氣，更會引致衣物散發陣陣難聞噏味，分分鐘變成細菌、霉菌及塵蟎的溫床，隨時帶來健康隱患！

無懼天氣的乾衣專家，日本製TGC煤氣乾衣機為對抗潮濕天氣而生，以「快、柔、易、慳」四式，一步除菌除蟎除霉，只需45分鐘即可盡享無菌柔順的衣服。任憑天氣再「陰濕」多變，仍可時刻享受乾爽好心情。

即日起至2025年5月15日前選購TGC煤氣乾衣機，即可享現金折扣高達$500！

TGC煤氣乾衣機優惠｜快速乾衣 柔軟順滑

春夏季時晴時雨，衣服掛出窗外難以曬乾，外出時亦難免心掛掛，不少人逼不得已只能在室內晾衫。然而即使採用浴室暖風機或抽濕機進行乾衣，動輒苦候2至5小時才可乾透衣物，費時之餘更妨礙家中活動空間。

TGC煤氣乾衣機只需45分鐘即可高溫極速乾透4公斤衣物，乾衣不用再漫長等待，徹底告別家中「萬國旗海」的景象。此外更特設20分鐘「速乾」功能，瞬間烘乾1公斤衣物，實現「即烘即穿」，以後無須擔心出門前衣服未乾，讓每日穿搭更輕鬆靈活。

衣物經暖風均勻烘乾，比自然晾乾更柔軟順滑，穿在身上舒適親膚，其濕度感應功能更可避免傳統乾衣機引致的過乾過皺問題，連熨衣時間也可一併節省。

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TGC煤氣乾衣機優惠｜易用方便 慳家環保

TGC煤氣乾衣機簡單易用，內置智能衣物濕度感應，可自動計算乾衣時間；同時配備多種乾衣程序，以迎合不同衣物種類及材質，從厚實到幼細纖薄的衣物，到心愛的毛公仔以至床單等大型物品均可確保得到最佳呵護。

不論浴室暖風機、抽濕機抑或電動乾衣機均需花逾數小時，尤其是成員較多的家庭，需處理的衣物量更大，耗電量可想而知，隨時荷包也一同被抽乾。TGC煤氣乾衣機備有特大乾衣鼓，一次過可乾高達 6.5 公斤衣物，方便快捷又慳能源。

同場加映：春天轉季4大收納衣物技巧

TGC煤氣乾衣機優惠｜一步除菌除蟎除霉 專業守護全家健康

現時正值季節性流感高峰期，加上塵蟎易於春季肆虐滋生，家居清潔更不能掉以輕心，必須勤換衣物保持乾爽衛生！TGC煤氣乾衣機所產生的溫度可高達80⁰C，有效消滅大腸桿菌、金黃葡萄球菌、霉菌等常見的家居細菌+，以及最常引起過敏的塵蟎（包括其糞便和屍體） ，包括毛公仔及床單等難以乾透的物品，均可一併徹底烘乾兼消毒，輕鬆擊退噏味、細菌及致敏原，守護一家人的健康。

即日起至2025年5月15日前選購TGC煤氣乾衣機，即可享現金折扣高達$500，更可免費獲贈安裝架（價值$720）及排濕喉（價值$430）。優惠期有限，欲購從速！

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