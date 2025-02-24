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西九好去處｜五千年中國飲食文化展覽　一窺餐飲器具、文化改變

港聞

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西九故宮文化博物館「流動的盛宴──中國飲食文化」部份展品（香港故宮文化博文館提供）

香港故宮文化博物館3月推出覽「流動的盛宴——中國飲食文化」展覽，展示中國幾千年以來有關餐飲的器具和文物，呈現跨越生死、文化、山水和時間的飲食文化承傳。

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「流動的盛宴」展覽是「香港藝術三月2025」的重點節目之一，由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦，並雲集大英博物館、舊金山亞洲藝術博物館、克利夫蘭藝術博物館以及本地數家博物館的精彩文物。

展覽分為四大主題，第一單元「跨越生死—禮食同源」展出新石器時代至漢代與飲食相關的禮器及陪葬品。重點展品包括故宮博物院所藏、西周時期的作父丁尊和魯侯爵等用作祭祀 的青銅禮器。而西漢中晚期亦盛行穀 倉、水井、灶、豬舍及雞籠等陶製微縮模型，反映當時飲食文化蓬勃發展的面貌。

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第二單元「跨越文化—胡食風尚」展示唐宋時期與中亞和西亞文化交流，探討中外飲食風俗的交滙融合。例如胡人引入的桌椅改變了中原用餐席地而坐的習慣，令同桌共食成為主流。此外，胡椒、胡桃和胡麻等食材都是由中亞引入，至今仍被廣泛使用。

唐代鳳首壺有「把手」和「流口」，展示了胡人以傾注方式倒酒的飲俗，改變中原舊有以勺或斗斟酌的盛酒習慣。

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第三單元「跨越山水—遊宴之樂」，展示明清時期眾遊宴相關的用具和文物。清代要宮廷畫家丁觀鵬的《夜宴桃李園圖》刻劃了唐代「詩仙」李白與堂弟在桃花盛開的園林中聚會宴飲。明代山水畫家張復的《曲江仙舫圖》則呈現人們置身於寧靜山水中在舟上品 茶的景象，生動呈現了水上遊憩和宴飲的場景。

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第四單元「跨越時間—傳承」透過互動裝置結合場景和器物，例如利用虛擬餐桌模擬點餐， 並以動畫展示菜色的烹調過程，讓觀眾回顧食器的前世今生和使用方法。

「流動的盛宴」展期由3月19日至6月18日，成人門票150元，特惠門票75元，全館通行門票持有者可同日參觀「當紫禁城遇上凡爾賽宮—十七、十八世紀中法文化交流」，詳情參閱博物館網站

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