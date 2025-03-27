  • 25°C
香港時間：2025327日 (四) 10:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

移民家庭｜吳日言舉家移民英國變「藥煲」　一拖三無工人自爆跟老公曾嗌大交

家事百科

撰文： 艾維

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

吳日言接受TOPick訪問分享移民英國生活點漓。

【吳日言/移民/英國】吳日言（Yan）去年一家五口移居英國，轉眼間Yan已經移居當地半年多，近日她接受TOPick訪問分享移英生活點滴，「一拖三」照顧子女以及跟老公分隔兩地難不到她，反而英國天氣才難以適應。

最新影片推介：

童學園
尖子透視︱頑童公屋仔吳煒倫導演派位入名校被恩師收復　開啟編劇導演夢

吳日言（Yan）一家五口居於英國倫敦西部的雷丁（Reading），2023年吳日言先行到訪英國多個城市探路，最終選擇在雷丁落腳，只因雷丁交通方便，擁有近100條公交線路，對初來甫到的人較方便。

Yan說：「居住的屋苑附近有學校，步行兩分鐘就抵達，儘管我『一拖二」接送大女兒都可以吧，加上起初未買車，單靠步行都買到日常用品，行10分鐘就可以去車站坐車去市中心。」

吳日言已經移民英國半年。（被訪者提供）

移英媽媽吳日言｜培養閱讀習慣 開始識到新朋友

大女Bea正就讀Year 1，Yan說女兒沒有功課壓力，她說：「起初有點擔心會否太過寬鬆，學校究竟教她什麼？」幸而經過數次「觀課」，令Yan安心下來：「見到女兒好乖巧，上課時耐心聽老師講解，加上每星期要閱讀一本故事書，女兒開始培養閱讀習慣。某時候我忙著照顧兩個弟弟，她會很乖，自己在一旁看書。」

至於女兒在認識新朋友方面，吳日言認為是一個學習課題，她說：「其實她是一個插班生，其他同學仔就由reception升上去Year 1，確實起初她結交不到新朋友，放小息時無人跟她玩，她會說不開心。」

為此吳日言主動結識同校家長，聯誼一下，她說：「慢慢呢，都有其他家長邀請她去生日會，譬如她在附近上畫畫班，也認識到一些朋友仔，所以放小息的時候，她都可以跟高班同學一起玩。」

點擊圖片放大
+10
+9

移英媽媽吳日言｜難適應天氣頻頻病倒變「藥煲」

雖然有親威幫忙，不過吳日言「一拖三」照顧小孩頗吃力，所以被指殘樣曝現實屬正常：

其實每天的行程安排頗挺滿意，可以在照顧三名子女的同時，還能夠幫他們洗澡、吃東西、接送上學放學、洗衣晾衣以及煮飯。晚飯都有三菜一湯，不過確實會感到疲憊。但回想以前有工人幫忙的時候，自己有錢就懶，躺在沙發上看電話。

說到移民最大的挑戰，原來Yan和家人難以適應英國天氣，因此頻頻病倒。她說：「我有80%時間出門都穿錯衣服，以為當天不會冷，穿得比較單薄，怎知外出就冷得發抖；當穿得很厚時，結果又熱到滿身是汗。加上我和小朋友輪流病倒，吃藥的頻率如同吃補充劑，每隔一星期就要吃藥，包括草本藥、中藥、日本藥以及當地的藥品。」

點擊圖片放大
+6
+5

移英媽媽吳日言｜老公做「太空人」 夫妻享受小別勝新婚

由於夫妻倆在港有餐飲業務生意，Yan老公Barry要兩邊飛做「太空人」，將來或考慮主力留英國工作。

Yan說：「老公每三個月飛往香港和日本工幹，每趟逗留7至10日，若之後英國的餐廳開張，老公會主力留在英國，港日的生意交由拍檔打理。」Yan透露已物色到合適的鋪頭，若斟洽成功就好快開張。

Yan續說：「他都不想逗留太耐，因為真的太掛念小朋友，不想住酒店，好想返來這個家，我某時候都覺得幾好，因為小別勝新婚，讓他掛念下個家，又可以讓我在家大嗌。」

吳日言跟家人難以適應英國的天氣。（取自instagram）

移英媽媽吳日言｜夫婦倆曾吵大穫？

原來剛到英國時，由於要處理很多林林總總的事情，Yan跟老公吵過一場大交，她解釋：

由香港搬過來確實不易
要處理簽證和家當，都好複雜
又要開好多個戶口
銀行戶口、醫療戶口以及水電煤氣
其實好煩㗎

最終夫婦倆坐下來好好傾談，Yan說：「大家搬去另一個地方生活，一家人要怎樣相處，有甚麼問題都攤開來談，不可以藏起來。自從吵完那場架，我整個人都calm down下來，沒之前在香港那麼急躁，移民英國後，人也變輕鬆了，讓我專注照顧小朋友和家庭。」

相關報道：

移英家庭｜吳日言移英首年與3子女無間斷生病　再病倒冇得睇醫生食日本藥頂住

星二代｜吳日言女兒參加summer camp 5日暑假營平民價格有幾抵玩？

移英家庭｜41歲吳日言7年抱3容貌崩壞勁大黑眼圈　殘爆素顏直認1面部特徵遺傳細仔

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

移民家庭｜容羨媛移加獨力湊仔女歷黑暗3個月　憂丈夫1人留港會婚變：佢會唔會搞搞震？
19:16 2025/02/17
移民家庭｜容羨媛移加獨力湊仔女歷黑暗3個月　憂丈夫1人留港會婚變：佢會唔會搞搞震？
移英夫妻｜港夫婦移英4年現感情危機　港女力數丈夫3宗罪：好似越行越遠
18:18 2025/02/07
移英夫妻｜港夫婦移英4年現感情危機　港女力數丈夫3宗罪：好似越行越遠
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳
19:12 2024/10/22
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳
移民英國｜中產港男移英做倉務員攞最低工資　生活壓抑列4大缺點：掛住香港天堂嘅生活
17:29 2024/11/25
移民英國｜中產港男移英做倉務員攞最低工資　生活壓抑列4大缺點：掛住香港天堂嘅生活

你可能感興趣

移民家庭｜容羨媛移加獨力湊仔女歷黑暗3個月　憂丈夫1人留港會婚變：佢會唔會搞搞震？
19:16 2025/02/17
移民家庭｜容羨媛移加獨力湊仔女歷黑暗3個月　憂丈夫1人留港會婚變：佢會唔會搞搞震？
移英夫妻｜港夫婦移英4年現感情危機　港女力數丈夫3宗罪：好似越行越遠
18:18 2025/02/07
移英夫妻｜港夫婦移英4年現感情危機　港女力數丈夫3宗罪：好似越行越遠
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳
19:12 2024/10/22
父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳
夫妻之道 家庭關係 吳日言 功課壓力 天氣 移民 英國 倫敦

最高瀏覽

半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
半山家教｜到半山過億獨立屋家庭做家教　港女細數家庭3大問題： 再高offer我都唔會教
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
食物中毒｜男子用隔夜飯煮炒飯器官衰竭入ICU　4類食物不宜放過夜
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
罕見病｜李子雄兒子患妥瑞症　媽媽心疼哽咽：完全不受控制抽動
急症室最長等候時間（03月27日 時間04:05）
急症室最長等候時間（03月27日 時間04:05）
金賽綸金秀賢｜金賽綸美國結婚證書曝光　老公還原交往時間線認僅見過4次面
金賽綸金秀賢｜金賽綸美國結婚證書曝光　老公還原交往時間線認僅見過4次面