移民家庭｜吳日言舉家移民英國變「藥煲」　一拖三無工人自爆跟老公曾嗌大交

▲ 吳日言接受TOPick訪問分享移民英國生活點漓。

【吳日言/移民/英國】吳日言（Yan）去年一家五口移居英國，轉眼間Yan已經移居當地半年多，近日她接受TOPick訪問分享移英生活點滴，「一拖三」照顧子女以及跟老公分隔兩地難不到她，反而英國天氣才難以適應。

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吳日言（Yan）一家五口居於英國倫敦西部的雷丁（Reading），2023年吳日言先行到訪英國多個城市探路，最終選擇在雷丁落腳，只因雷丁交通方便，擁有近100條公交線路，對初來甫到的人較方便。

Yan說：「居住的屋苑附近有學校，步行兩分鐘就抵達，儘管我『一拖二」接送大女兒都可以吧，加上起初未買車，單靠步行都買到日常用品，行10分鐘就可以去車站坐車去市中心。」

▲ 吳日言已經移民英國半年。（被訪者提供）

移英媽媽吳日言｜培養閱讀習慣 開始識到新朋友

大女Bea正就讀Year 1，Yan說女兒沒有功課壓力，她說：「起初有點擔心會否太過寬鬆，學校究竟教她什麼？」幸而經過數次「觀課」，令Yan安心下來：「見到女兒好乖巧，上課時耐心聽老師講解，加上每星期要閱讀一本故事書，女兒開始培養閱讀習慣。某時候我忙著照顧兩個弟弟，她會很乖，自己在一旁看書。」

至於女兒在認識新朋友方面，吳日言認為是一個學習課題，她說：「其實她是一個插班生，其他同學仔就由reception升上去Year 1，確實起初她結交不到新朋友，放小息時無人跟她玩，她會說不開心。」

為此吳日言主動結識同校家長，聯誼一下，她說：「慢慢呢，都有其他家長邀請她去生日會，譬如她在附近上畫畫班，也認識到一些朋友仔，所以放小息的時候，她都可以跟高班同學一起玩。」

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移英媽媽吳日言｜難適應天氣頻頻病倒變「藥煲」

雖然有親威幫忙，不過吳日言「一拖三」照顧小孩頗吃力，所以被指殘樣曝現實屬正常：

其實每天的行程安排頗挺滿意，可以在照顧三名子女的同時，還能夠幫他們洗澡、吃東西、接送上學放學、洗衣晾衣以及煮飯。晚飯都有三菜一湯，不過確實會感到疲憊。但回想以前有工人幫忙的時候，自己有錢就懶，躺在沙發上看電話。

說到移民最大的挑戰，原來Yan和家人難以適應英國天氣，因此頻頻病倒。她說：「我有80%時間出門都穿錯衣服，以為當天不會冷，穿得比較單薄，怎知外出就冷得發抖；當穿得很厚時，結果又熱到滿身是汗。加上我和小朋友輪流病倒，吃藥的頻率如同吃補充劑，每隔一星期就要吃藥，包括草本藥、中藥、日本藥以及當地的藥品。」

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移英媽媽吳日言｜老公做「太空人」 夫妻享受小別勝新婚

由於夫妻倆在港有餐飲業務生意，Yan老公Barry要兩邊飛做「太空人」，將來或考慮主力留英國工作。

Yan說：「老公每三個月飛往香港和日本工幹，每趟逗留7至10日，若之後英國的餐廳開張，老公會主力留在英國，港日的生意交由拍檔打理。」Yan透露已物色到合適的鋪頭，若斟洽成功就好快開張。

Yan續說：「他都不想逗留太耐，因為真的太掛念小朋友，不想住酒店，好想返來這個家，我某時候都覺得幾好，因為小別勝新婚，讓他掛念下個家，又可以讓我在家大嗌。」

▲ 吳日言跟家人難以適應英國的天氣。（取自instagram）

移英媽媽吳日言｜夫婦倆曾吵大穫？

原來剛到英國時，由於要處理很多林林總總的事情，Yan跟老公吵過一場大交，她解釋：

由香港搬過來確實不易

要處理簽證和家當，都好複雜

又要開好多個戶口

銀行戶口、醫療戶口以及水電煤氣

其實好煩㗎

最終夫婦倆坐下來好好傾談，Yan說：「大家搬去另一個地方生活，一家人要怎樣相處，有甚麼問題都攤開來談，不可以藏起來。自從吵完那場架，我整個人都calm down下來，沒之前在香港那麼急躁，移民英國後，人也變輕鬆了，讓我專注照顧小朋友和家庭。」

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