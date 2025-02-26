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止痛藥副作用︱吃止痛藥會殘留身體5年？　前台大醫生解析「撲熱息痛」成分用量 5類人需慎服

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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吃止痛藥會殘留身體5年？　前台大醫生解析「撲熱息痛」成分用量 5類人需慎服

【止痛藥／必理痛／乙醯胺酚／撲熱息痛／肝臟代謝】吃止痛藥會殘留身體有害健康？台灣旅遊部落客林氏璧、前台大感染科醫師孔祥琪近日就此話題發文，科普止痛藥成分及建議用量，提醒有5類人要慎服。

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林氏璧在Facebook專頁部落格發文，探討有關「普拿疼」（Panadol，港譯：必理痛）的坊間傳言：

一顆會殘留在身體5年，有人經痛時就吃普拿疼，30歲就洗腎了。

「必理痛」主要成分

林氏璧指出，必理痛正式名稱是乙醯胺酚（Acetaminophen，或譯：撲熱息痛Paracetamol），是一個存在百年以上的老藥，有充分的使用經驗。醫界長期做為第一線使用的解熱鎮痛藥物，因為它長期使用相比於其他止痛藥，相對比較安全。且對於NSAID（非類固醇抗發炎藥）會有過敏狀況的朋友，因為藥物結構不同，止痛藥物的首選就是乙醯胺酚。

至於乙醯胺酚的機轉，尚未完全明瞭，一說是透過中樞神經的作用，一說是通過抑制cyclooxygenase (COX)環氧合酶。比較確認的是其退燒和止痛的效果都比較有限，也不像NSAID一樣有抑制發炎的作用。而乙醯胺酚不是NSAID，主要應該是通過抑制分布在中樞神經系統的COX-2，屬於輕度止痛藥，並無明顯抗發炎活性。效果雖沒有NSAID強，但使用起來相對安全，較沒有傷腎傷胃的考慮。兒童和孕婦可以使用。

另外，傳統的老藥「阿士匹靈」是第一個NSAID，對COX-1的抑制作用比對COX-2更強，因此對疼痛的緩解效果不如布洛芬，卻更容易引發胃腸道出血。近年醫師們多半不會把阿士匹靈使用於解熱鎮痛，一些其他的場合才會使用，例如低劑量用以預防心血管疾病等。

安全用量及排出體外所需時間

林氏璧解釋，乙醯胺酚為肝臟代謝，主要需小心的是「傷肝」；但乙醯胺酚的肝毒性主要是和劑量有關，過量才會傷肝：

正常成人每天建議安全劑量是4公克，也就是市售包裝的8顆。只要每天不要使用超過8顆，不要長期服用，原則上是安全的。

林氏璧提醒，若超過此劑量，可能引發肝毒性，嚴重時可導致肝功能衰竭。

至於許多人擔心吃止痛藥有藥物殘留的問題，林氏璧指出，藥物的代謝主要是經由肝臟或腎臟，藥物的代謝時間要根據其「半衰期」，即是血中的藥物濃度需要多少時間會下降到一半。

以乙醯胺酚來說，如果是肝腎功能正常的人，半衰期大概是2至3小時，因此患者可以約4至6小時吃一次。一般計算藥品排出身體的所需時間，會以4至5個半衰期來看，所以必理痛在大約12至15個小時之後，濃度就已極低；再過更久就會完全排出體外。因此，傳言稱會殘留身體5年，是沒有根據的說法。

5類人慎服

林氏璧再溫馨提示，若是肝腎功能比較不好的朋友，許多藥物代謝的時間可能會延長，排出體內的時間也會增加，相對也比較容易出現副作用；服用藥物前請記得諮詢專業醫師和藥師。

尤其以乙醯胺酚藥物為例，因為是肝臟代謝，也可能有肝毒性，以下人群應謹慎用藥：

  • 有飲酒習慣
  • B型肝炎患者
  • C型肝炎患者
  • 嚴重肝病者
  • 肝硬化者

日本暢銷藥物乙醯胺酚含量

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同場加映：5種EVE系列止痛藥分析

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內容獲「日本自助旅遊中毒者」授權轉載。

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