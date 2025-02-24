生產者責任制｜謝展寰指初期訂較低目標有助計劃順利推出　不認同1毫回贈缺吸引力

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（梁偉榮攝）

政府擬於第二季修訂《產品環保責任條例》，為生產者責任制訂立一個適用於不同產品的共同法律框架；當局亦公佈其中塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃的初步構思，計劃擬採「市場主導模式」要求飲料製造商或進口商須登記其將分發的飲料，並在產品上加上指定標誌作識別，亦要安排回收服務、設指定退還點，並達成法定回收目標。

退還點回贈金額為每個容器或盒不少於1毫，回收目標就分4階段，首階段塑膠容器及紙包盒回收率分別只為30%及10%，預計在推出後6至8年，可達第四階段目標的75%及50%，但兩者仍較其他地區平均回收率低1個百分點。

立法會環境事務委員會今（24日）討論計劃細節。有議員認為紙包飲品盒首階段回收率偏保守，環境及生態局局長謝展寰指，現時紙包飲品回收網絡少，回收率只有1%，首階段10%的目標，實際已有10倍增長，非輕易的目標；且香港的銷售渠道五花八門，地方亦較密集，設置回收點較其他地方複製，認為在起初訂立一個較低的目標，對計劃順利推出有好處，之後會視乎回收情況分階段提升，讓回收目標與國際接軌。

有議員指1毫的回贈吸引力有限，問及會否提高回贈金額至1元，以提高回收率。謝展寰稱，現時回收膠樽、提供1毫回贈的入樽機，經常爆滿，不認同沒有吸引力，且1毫只是最低要求，營運商可視乎需要再提升，又指若將回贈水平訂得很高，或會出現很多假膠樽。

亦有議員關注生產者或進口商或將有關成本轉嫁消費者。謝展寰指，整個計劃的設計是用最低成本，讓整個社會的膠樽回收達到一定比例，故不會要求飲料製造商或進口商回收自己牌子的飲品容器，同時回贈金額及起始目標也設於較低水平，相信如此多彈性，能將成本降到最低；又指當局與業界有很多商討，他們接受計劃，亦相信計劃不會對其經營帶來很多問題，且不同飲品本身也有市場競爭，相信加幅會很克制。

有議員關注水貨是否受監管。謝展寰稱，法例無分是否水貨，只要在香港售賣或分發的飲料均要登記，以及加上指定標誌，否則即屬犯法，水貨的入口商同需達法定回收目標。

當局亦考慮若製造商或進口商未能達標，或就回收量差額追收回收款項。被問到罰款水平，謝展寰指，會較回收成本高，但實際水平仍與業界商討中。

至於各階段目標具體實施時間，謝展寰稱，預計計劃會在明年法例通過，經準備期及適應期後再開始，屆時預計一年一階段，當局也會設檢討工作小組，檢討相關進度，若發現有很多困難，亦可以拖慢。

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