食環外判清潔工｜疑清潔工造假街招「自己貼自己清」　食環：涉事4人停職

▲ 社交平台流傳影片，有食環署外判清潔工人「自編自導自演」，自行張貼街招後再清理。（FB Roni Wong影片截圖）

社交媒體流傳影片，有食環署外判職員疑在深水埗張貼街招然後自行清理和拍照記錄，懷疑工作紀錄造假。食環署表示已展開調查，並已指示清潔承辦商，在完成調查前停止4名涉事工作人員履行合約職務。

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社交網站流傳的影片，拍攝到有4名身穿碧瑤制服的外判清潔工人在深水埗南昌街工作時，自行張貼街招後再拍照記錄和清理街招，「自編自導自演」工作內容。其後該名影片拍攝者上前與其中兩名工人對質，但與清潔工人語言不通，拍攝者質疑工人是裝作不諳廣東話，有工人期間以普通話說「對不起」。拍攝者在影片批評工人行為「影衰香港」、「影衰政府」甚至「危害國家安全」。最後拍攝者向食環署職員反映事件，該名職員表示，可透過1823向食環署投訴。

移除街招和海報數量無最低指標

食環署發稿回應傳媒查詢，表示會嚴肅跟進事件。食環署表示，初步調查顯示涉事四名人員為外判街道潔淨服務承辦商的員工，署方已指示承辦商在調查完成前停止涉事人員履行合約職務。食環署續稱，涉事清潔工人負責清理未經准許張貼的街招和海報，並要拍照記錄，但強調食環署並無就移除街招和海報的數量訂立最低指標。

食環署表示，署方重視外判承辦商的工作表現及其員工的行為操守，已立即要求承辦商就事件提交報告。如調查證實事件屬實，食環署必定會根據合約嚴肅追究，包括扣減服務費，並記錄在案作為日後採購服務時的考慮因素。此外，署方會就有關人士懷疑偽造紀錄轉介警方跟進。

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