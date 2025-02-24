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啟德體育園｜國泰成為獨家創始旅遊合作夥伴　主場館外牆點亮成綠白色

港聞

發布時間： 1 小時前

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熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德體育園聯乘國泰航空舉行合作啟動禮，將啟德主場館的三角形外牆面板點亮成綠白色，加上地球圖案。

啟德體育園即將在星期六（3月1日）開幕，啟德體育園聯乘國泰航空舉行合作啟動禮，宣布國泰成為啟德體育園的獨家創始旅遊合作夥伴，將啟德主場館的三角形外牆面板點亮成綠白色，加上地球圖案，展示「Began at Kai Tak」和「Back to where it all started」等字句。

國泰與啟德體育園將聯手為連接港鐵宋皇臺站及啟德主場館的「西橋」引入國泰品牌元素，精心打造大灣區首個以航空為主題的戶外時光隧道，以連繫社區並喚起大眾對國泰在啟德起家歷程的集體回憶。

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此外，國泰將把品牌體驗注入園區內的戶外迷你機場裝置—「環遊世界」，該區域以縮小比例呈現舊啟德機場的主要部分，讓訪客在一片寫意的氛圍下穿越舊機場。國泰亦將贊助「容容廣場」及大型雕塑—《壯志凌雲》等項目。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩致辭時表示，國泰剛開始的故事是由啟德開始，多年前於啟德機場升降無數的航班，啟德不止是國泰，亦是香港的集體回憶。隨着運力改善，她透露國泰今年的航點數目會突破100個。

啟德體育園行政總裁莊澤基表示，啟德體育園在經歷了許多測試賽、壓力測試後，現在終於進入開幕周，將為本周六晚上舉行的盛大開幕禮做好準備。

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