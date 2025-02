啟德體育園｜國泰成為獨家創始旅遊合作夥伴　主場館外牆點亮成綠白色

▲ 啟德體育園聯乘國泰航空舉行合作啟動禮,將啟德主場館的三角形外牆面板點亮成綠白色,加上地球圖案。

啟德體育園即將在星期六(3月1日)開幕,啟德體育園聯乘國泰航空舉行合作啟動禮,宣布國泰成為啟德體育園的獨家創始旅遊合作夥伴,將啟德主場館的三角形外牆面板點亮成綠白色,加上地球圖案,展示「Began at Kai Tak」和「Back to where it all started」等字句。

國泰與啟德體育園將聯手為連接港鐵宋皇臺站及啟德主場館的「西橋」引入國泰品牌元素,精心打造大灣區首個以航空為主題的戶外時光隧道,以連繫社區並喚起大眾對國泰在啟德起家歷程的集體回憶。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

此外,國泰將把品牌體驗注入園區內的戶外迷你機場裝置—「環遊世界」,該區域以縮小比例呈現舊啟德機場的主要部分,讓訪客在一片寫意的氛圍下穿越舊機場。國泰亦將贊助「容容廣場」及大型雕塑—《壯志凌雲》等項目。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩致辭時表示,國泰剛開始的故事是由啟德開始,多年前於啟德機場升降無數的航班,啟德不止是國泰,亦是香港的集體回憶。隨着運力改善,她透露國泰今年的航點數目會突破100個。

啟德體育園行政總裁莊澤基表示,啟德體育園在經歷了許多測試賽、壓力測試後,現在終於進入開幕周,將為本周六晚上舉行的盛大開幕禮做好準備。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器,入HKET App即睇!

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】