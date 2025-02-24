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簡約公屋｜首日截至6時收850份申請　何永賢：反應非常踴躍

港聞

撰文： 鄭寶生

發布時間： 48 分鐘前

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熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

2月24日簡約公屋第二期申請首日，戴尚誠到樂富房委會視察交表情況。（何永賢Facebook）

簡約公屋第二期今日開始申請，房屋局局長何永賢指，截至傍晚6時，收到850份申請表，形容反應非常踴躍。

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何永賢說，今日一早就有市民到樂富香港房屋委員會客務中心的房屋局簡約公屋資訊站遞交申請表，中午有近200人取了籌，向職員進行查詢及提交申請表格，至傍晚6時共收到850份申請表。

房屋局副局長戴尚誠下午到場，申請者向他講述現時居住的困境，感謝政府提出簡約公屋這項舉措，並期待能盡快遷入落成的項目。

戴尚誠提醒，簡約公屋有計分制度，只選擇新界項目可加30分，同時選擇新界與市區及擴展市區項目可加15分，只選擇市區則無分加。局方亦會考慮申請者居於不適切居所的年期，及申請住戶家庭成員有無長者、小朋友和健康問題等。

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第二期的項目包括啟德世運道（第一期）約2,970個單位，月租約1,310元至2,990元；屯門青福里約1,850個單位，月租約860元至1,990元；由校舍改建的觀塘順安道約130個單位，月租約1,360元至3,270元；及同樣由校舍改建的上水彩園路約110個單位，月租約1,020元至2,320元。詳情瀏覽房屋局網頁

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