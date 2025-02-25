御用惡人︱54歲綠葉王患直腸癌拒開刀做手術　靠藥物令腫瘤縮小排期接受電療

▲ 54歲綠葉王患直腸癌拒開刀做手術。

【御用惡人 / 彭皓鋒 / 直腸癌】54歲的「TVB御用惡人」彭皓鋒在2023年7月證實罹患直腸癌第3期，直腸內長了約5公分的腫瘤，但因為腫瘤位置接近肛門的關係，如果動手術恐怕得封住肛門，未來都得使用便袋度日，因此他拒絕化療，選擇以電療縮小腫瘤治療。

彭皓鋒日前上HOY TV節目《健康關注組》訪問分享抗癌經過，表示媽媽與姐姐也患癌，二人都因為接受化療離世，故此令他十分抗拒西醫醫療方法。

御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關 御用惡人急籌30萬抗癌手術費

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

御用惡人︱腫瘤已縮小一半

所以彭皓鋒表示，當時確診後直接選擇中醫治療，指：「治療3個月後沒甚麼反應，因為我打算3個月左右照一次檢查各項指數，過了3個月的治療再檢查發現沒有改善，別的朋友給我介紹很多方法，所以我打算全部都嘗試。」

經過嘗試後，他的腫瘤從5厘米左右擴大至8厘米左右，他說：「我就暫停不去嘗試，剛好那段時間又有其他朋友給我介紹療法，從2024年1月開始我仍在服用那種藥物，應該能保持我的精神、狀態各方面，腫瘤至今已縮小至約5.5厘米。」

彭皓鋒的腫瘤如今已縮小了一半，但他不想拖延太久，因為已略微阻礙了工作：稱「有內地經理人擔心我應付不來，拍劇要2、3個月，所以不敢找我，所以我覺得要盡快處理。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

御用惡人︱不希望成家人負擔

被問到生活習慣有何改變時，他透露現在上廁所的頻率變很高：「我嚴重起來可能一天上廁所10多次，因為我的腫瘤位置很接近肛門。」對卡拒絕不做手術切除腫瘤，他解釋因手術後需要封住肛門，終生使用造口，不希望成家人負擔。

彭皓鋒回應指：「如果要做手術切除腫瘤，我就要封住肛門，然後開一個造口使用造口袋，再也無法逆轉，不能康復，感覺自己有機會成為家人的負擔」。

▲ 彭皓鋒積極抗癌。

御用惡人︱排期接受電療

其後被問到為何不接受電療及化療時，彭皓鋒表示：「因為有之前經歷媽媽和親戚也是因此離世，而且我現時的腫瘤是向下縮小，如果它從下向上縮小，距離肛門遠了，我就可以做手術切除。我已經排期，接下來會只做電療，希望可以把腫瘤再縮小，若它真的向上縮小，我就可以做手術將腫瘤切除，那就比較不用擔心。」

至於如何發現自己患直腸癌時，彭皓鋒表示：「我排便有變化，如廁時的排泄物比較爛，而且時間較長，已持續了整個月，檢查後發現肛門附近有腫瘤，之後我再去檢查確診是癌症。」

最後他感激稱：「家人都很支持我，例如我有甚麼事，他們會陪我去求醫，我覺得家人要體諒，自己亦要放鬆心情，大家就沒那麼辛苦。」

御用惡人丨彭皓鋒現身朋友聚會氣色好 彭家麗胞弟積極抗癌:我一定會冇事

吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降 活在當下決定出歌圓夢

吳文忻患癌︱吳文忻赴泰注射疫苗抗癌後不適 企直行路也艱難揭身體再出另一問題

最新影片推介：