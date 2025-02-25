  • 16°C
香港時間：2025225日 (二) 10:22

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

御用惡人︱54歲綠葉王患直腸癌拒開刀做手術　靠藥物令腫瘤縮小排期接受電療

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

54歲綠葉王患直腸癌拒開刀做手術。

【御用惡人 / 彭皓鋒 / 直腸癌】54歲的「TVB御用惡人」彭皓鋒在2023年7月證實罹患直腸癌第3期，直腸內長了約5公分的腫瘤，但因為腫瘤位置接近肛門的關係，如果動手術恐怕得封住肛門，未來都得使用便袋度日，因此他拒絕化療，選擇以電療縮小腫瘤治療。

彭皓鋒日前上HOY TV節目《健康關注組》訪問分享抗癌經過，表示媽媽與姐姐也患癌，二人都因為接受化療離世，故此令他十分抗拒西醫醫療方法。

御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費

點擊圖片放大
+3
+2

御用惡人︱腫瘤已縮小一半

所以彭皓鋒表示，當時確診後直接選擇中醫治療，指：「治療3個月後沒甚麼反應，因為我打算3個月左右照一次檢查各項指數，過了3個月的治療再檢查發現沒有改善，別的朋友給我介紹很多方法，所以我打算全部都嘗試。」

經過嘗試後，他的腫瘤從5厘米左右擴大至8厘米左右，他說：「我就暫停不去嘗試，剛好那段時間又有其他朋友給我介紹療法，從2024年1月開始我仍在服用那種藥物，應該能保持我的精神、狀態各方面，腫瘤至今已縮小至約5.5厘米。」

彭皓鋒的腫瘤如今已縮小了一半，但他不想拖延太久，因為已略微阻礙了工作：稱「有內地經理人擔心我應付不來，拍劇要2、3個月，所以不敢找我，所以我覺得要盡快處理。」

點擊圖片放大
+6
+5

御用惡人︱不希望成家人負擔

被問到生活習慣有何改變時，他透露現在上廁所的頻率變很高：「我嚴重起來可能一天上廁所10多次，因為我的腫瘤位置很接近肛門。」對卡拒絕不做手術切除腫瘤，他解釋因手術後需要封住肛門，終生使用造口，不希望成家人負擔。

彭皓鋒回應指：「如果要做手術切除腫瘤，我就要封住肛門，然後開一個造口使用造口袋，再也無法逆轉，不能康復，感覺自己有機會成為家人的負擔」。

彭皓鋒積極抗癌。

御用惡人︱排期接受電療

其後被問到為何不接受電療及化療時，彭皓鋒表示：「因為有之前經歷媽媽和親戚也是因此離世，而且我現時的腫瘤是向下縮小，如果它從下向上縮小，距離肛門遠了，我就可以做手術切除。我已經排期，接下來會只做電療，希望可以把腫瘤再縮小，若它真的向上縮小，我就可以做手術將腫瘤切除，那就比較不用擔心。」

至於如何發現自己患直腸癌時，彭皓鋒表示：「我排便有變化，如廁時的排泄物比較爛，而且時間較長，已持續了整個月，檢查後發現肛門附近有腫瘤，之後我再去檢查確診是癌症。」

最後他感激稱：「家人都很支持我，例如我有甚麼事，他們會陪我去求醫，我覺得家人要體諒，自己亦要放鬆心情，大家就沒那麼辛苦。」

御用惡人丨彭皓鋒現身朋友聚會氣色好　彭家麗胞弟積極抗癌:我一定會冇事

吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢

吳文忻患癌︱吳文忻赴泰注射疫苗抗癌後不適　企直行路也艱難揭身體再出另一問題

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
領養家庭｜港夫婦領養小姊弟給予一生幸福　曾歷2次流產人工受孕失敗：來回天堂與地獄

相關文章

御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
18:47 2024/01/29
御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
廖偉雄中風︱67歲廖偉雄自爆中風險癱　 阿燦半身失知覺無奈含淚：病情唔簡單
09:58 2025/02/24
廖偉雄中風︱67歲廖偉雄自爆中風險癱　 阿燦半身失知覺無奈含淚：病情唔簡單
吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢
10:24 2025/01/16
吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢
吳文忻患癌︱吳文忻赴泰注射疫苗抗癌後不適　企直行路也艱難揭身體再出另一問題
13:12 2024/12/20
吳文忻患癌︱吳文忻赴泰注射疫苗抗癌後不適　企直行路也艱難揭身體再出另一問題
御用惡人丨彭皓鋒現身朋友聚會氣色好　彭家麗胞弟積極抗癌:我一定會冇事
16:06 2024/01/10
御用惡人丨彭皓鋒現身朋友聚會氣色好　彭家麗胞弟積極抗癌:我一定會冇事

你可能感興趣

御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
18:47 2024/01/29
御用惡人丨彭皓鋒靠家人借錢度難關　御用惡人急籌30萬抗癌手術費
廖偉雄中風︱67歲廖偉雄自爆中風險癱　 阿燦半身失知覺無奈含淚：病情唔簡單
09:58 2025/02/24
廖偉雄中風︱67歲廖偉雄自爆中風險癱　 阿燦半身失知覺無奈含淚：病情唔簡單
吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢
10:24 2025/01/16
吳文忻抗癌︱吳文忻經治療後癌症指數下降　活在當下決定出歌圓夢
彭皓鋒 娛樂人物職業 演員 綠葉 直腸癌 癌症 電視劇 TVB

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

日本地震︱日本南海海槽地震機率增至82%　天文台分析4因素恐引發香港海嘯：最快6小時抵港
日本地震︱日本南海海槽地震機率增至82%　天文台分析4因素恐引發香港海嘯：最快6小時抵港
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
糖尿病｜全家集體罹患糖尿病　醫生揭「三餐菜單」必加1物出事：病發率100%
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
諾如病毒｜女子無戴口罩去公廁　1小時內上吐下瀉證染諾如病毒　專家拆解傳播風險
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
中風危機丨阿燦廖偉雄因1事去年突中風險癱　分享自救法2個月急好轉
中風危機丨阿燦廖偉雄因1事去年突中風險癱　分享自救法2個月急好轉