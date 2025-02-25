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骨癌｜14歲少女確診骨癌僅11個月病逝　父未及見最後一面：終生遺憾

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【癌症／抗癌／骨癌／網紅】英年早逝！內地一名14歲少女於去年3月確診患上骨癌，之後與父親以「抗癌博主」身分記錄治療歷程，惟近日其父於網上發報訃文，指愛女於日前因病情突然惡化迅速，終不敵病魔離世，他甚至未能趕上見最後一面，成為人生最大遺憾。

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綜合內媒及《極目新聞》報道，14歲抗癌少女趙卿雅於去年3月因燒傷反覆入院，未料醫生發現她腿部出現腫瘤，確診患上骨癌，情況嚴重恐需要截肢，自始她與父親經常出入醫院接受治療，並於網上分享治療歷程，堅強樂觀的形象感動無數網友。

據其父網上發表的訃文指，女兒離世當日前幾分鐘尚在與他在視訊中扮鬼臉，不料幾分鐘之後便永遠停止呼吸，連他的最後一面都未能見到，成為了他一生的遺憾。

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  • 她與父親經常出入醫院接受治療，並於網上分享治療歷程，堅強樂觀的形象感動無數網友。（網上圖片）
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    • 骨癌｜確診到過世僅11個月 

    小雅父親續指，小雅生前為了不讓家人擔心，小小年紀便格外樂觀與堅強，在發現病情後的一個月她右膝開始腫脹開始住院。直到去年10月份，她的患處開始出現劇痛，後來更出現反覆高燒，連吃飯都出現困難，惟家人和醫生都無能為力，她仍咬緊牙關堅持下去，無奈她的病情惡化迅速，由確診到過世僅僅只有11個月。

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    小雅父親表示，女兒與家人關係十分親密，甚至在患病後仍常常向父親撒嬌，悲痛泣嘆：「摸著你漸漸冰涼的小臉蛋，我感覺天都要塌了！你才14歲，正是如花的年紀，你還沒有來得及體驗美好生活，便離我們而去…」

     

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    骨癌症狀

    根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

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    資料來源：極目新聞

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