天瑜醫療事故︱家屬指醫生篡改紀錄律政司不作刑事檢控　天瑜父誓言不會放棄為女兒伸冤

▲ 天瑜醫療事故，律政司看過相關證據後決定不作刑事檢控。

【天瑜 / 天瑜父母 / 律政司】女童周天瑜在2018年不幸患惡性腫瘤橫紋肌肉瘤、2020年在瑪麗醫院接受手術切除腫瘤，期間疑因醫療事故，心跳一度停頓，結果變成植物人，於去年3月離世。

不過，天瑜父母於昨日（2月24日）透過在Facebook「天瑜醫療事故關注組」上載警方信件，發文指他前年曾向警方錄取口供，認為瑪麗醫院醫務人員涉嫌修改麻醉科手術紀錄。

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天瑜醫療事故︱不放棄為女兒伸冤

警方回覆已完成調查，律政司是審慎考慮過警方提供的所有相關證據、適用法律以及刑事案件的舉證準則後，指：「認為本案沒有合理機會致使任何人士被法庭定罪。因此，律政司不會就此案展開刑事檢控程序。」

天瑜父母透過關注組發文表示：「讓我覺得最不可以接受的是，為甚麼醫護人員竟然可以這麼容易和『合法』地去更改這些紀錄？那是不是意味着在法律上或現行的醫療制度上，根本沒有任何東西去防止醫生舞弊？這豈不是等如給予他們至高無上的權力，讓他們可以隻手遮天？我對這個結果感到萬分失望，但我一定不會放棄為天瑜伸冤。」

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