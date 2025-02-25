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全紅嬋入大學｜全紅嬋獲保送暨南大學讀運動訓練　刻苦練跳水為母治病讀書少

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 1 小時前

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暨南大學公布2025年優秀運動員保送擬錄取名單，跳水名將的全紅嬋在列，擬就讀運動訓練專業。

即將滿18歲、以「水花消失術」成名的全紅嬋，在巴黎奧運成功奪得兩面跳水金牌，帶挈她名成利就之餘，更闖出一條升學路！全紅嬋即將獲保送至廣東廣州市的暨南大學，暨大昨日（24日）公布2025年優秀運動員保送擬錄取名單，全紅嬋在列，擬就讀運動訓練專業，料成為師兄廣東籍跳水健將、奧運冠軍謝思場的學妹。

根據暨南大學擬錄取名單顯示，全紅嬋擬就讀運動訓練專業，運動等級為國際級運動健將。公示期為2月24日至28日，現時為校方初審結果，最終錄取結果以體育總局公布為準。

暨南大學的校本部位於廣東省廣州市，為內地一間「雙一流」（世界一流大學與一流學科）大學。

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全紅嬋入大學｜入跳水隊為治媽媽的病 讀書不多

全紅嬋成功背後有著心酸的童年生活。全紅嬋在農村出身，7歲加入跳水隊，主攻女子10米跳台。全紅嬋每日刻苦訓練7、8小時，一共跳300多次，長期的練習甚至使她的髮質受損，但她仍然堅持，為的是希望用比賽賺來的錢給患有癲癇症的媽媽治病。

巴黎奧運｜全紅嬋金牌背後的心酸童年　日練跳水300次沒去過遊樂園

全紅嬋於2018年入選廣東省隊，並於2020年內地跳水冠軍賽一鳴驚人。她在2020年東京奧運會上，以「水花消失術」一戰成名，奪得女子單人10米跳台金牌。全紅嬋再戰2024年巴黎奧運，全紅嬋與搭檔陳芋汐獲得女子10米跳台金牌，並蟬聯女子單人10米跳台冠軍，成為中國奧運史上最年輕的三金王。今年1月，她更被世界泳聯評為2024年度最佳女子跳水運動員。

在巴黎奧運，全紅嬋與隊友陳芋汐接受內地媒體訪問時，陳芋汐不但大讚全紅嬋天生就是跳水的材料，又大爆她「怕水、怕高、但來練跳水」。全紅嬋隨後解釋「我也不知道為什麼，他們說不用讀書，什麼都不用帶，我就信了，就帶了個枕頭去游泳隊」。

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全紅嬋入大學｜全紅嬋師兄暨大商科畢業

此外，作為全紅嬋的師兄，廣東籍跳水名將、奧運冠軍謝思場也曾就讀暨南大學，他於2014年入讀暨大經濟學院國際經濟與貿易專業本科，2018年畢業，2019年再攻讀暨大國際商務專業碩士研究生。若全紅嬋入讀，將成為謝思場的學妹。

在錄取名單中，福建的舉動運動員吳嘉誠亦同樣入選，他曾於2024年全國舉重冠軍賽男子比賽獲總成績第二名。

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