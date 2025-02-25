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高齡產婦｜43歲朱慧敏宣布順利誕子　三年抱兩公開懷孕秘方

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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恭喜朱慧敏三年抱兩。

【朱慧敏/三年抱兩/高齡產婦】43歲的朱慧敏（Queenie Chu）在2021年與心臟科醫生陳良貴結婚後，家庭生活幸福美滿。她在2022年10月迎來第一個女兒Shera，並在2023年平安夜宣布懷上第二胎。昨日（24日），她宣布順利誕下兒子，大晒母子甜蜜溫馨照，並寫道︰「感謝你選擇我當你的媽媽」。

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高齡產婦｜報喜晒甜蜜母子照

43歲前港姐亞軍朱慧敏再為人母，昨日（24日）宣布順利誕子，晒母子甜蜜溫馨照，貼文中寫道：「懷胎十月，從期待你的誕生到今天終於把你抱在懷裏，一切如夢幻般，感謝上天讓我再次經歷奇蹟，感恩我的寶貝、我的小天使健康、平安如約而至，你乖巧、懂事、愛笑，就連醫生、護士們都稱贊你是天使寶寶，親愛的兒子，我愛你！願你一生順心，健康地、愉快地享受這趟人生旅程，感謝你選擇我當你的媽媽，再為人母，請多指教 」

高齡產婦｜計劃三年抱兩

朱慧敏2021年嫁心臟科醫生老公陳良貴，2023年10月誕下囡囡Shera，去年平安夜又宣布懷孕7個月。朱慧敏指是計劃生育，生完第一個，已經計劃於半年至一年內再懷孕，而且43歲的她屬高齡產婦，能為女兒再添個伴，難怪她表示十分幸運。朱慧敏懷孕期間依然保持積極的生活態度，即使懷孕7個月時，她仍然身手靈活，並堅持不請工人，親自照顧家庭。她還分享了14個月大的女兒Shera幫忙做家務的萌照，獲得網民熱烈讚賞，紛紛稱讚Shera乖巧懂事，更笑問：「點解可以咁乖㗎？」

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高齡產婦｜分享懷孕秘方

朱慧敏在懷孕期間非常注重健康管理。她在懷孕前5個月主要在家中拉筋，5個月後開始每日游泳半小時並在水中拉筋，成功維持了良好的身形，感覺輕盈靈活。此外，她還大方分享懷孕秘訣，包括備孕前半年至一年每月進行兩次針灸和暖宮療程，避免喝凍飲，並每天在腹部敷暖水袋以保持身體溫暖。

高齡產婦｜兩孩之母身兼多職

朱慧敏現在不僅是兩個小孩的媽媽，亦是一位認可的臨床心理催眠治療師。她曾就讀於玫瑰崗中小學校，並在美國華盛頓大學主修新聞，副修政治。她曾加入亞視新聞部實習，並在2004年參加香港小姐競選後進入娛樂圈，獲得亞軍及「旅遊大使獎」。此外，她還在美國攻讀臨床催眠治療課程並獲得專業牌照，回港後執業。

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