傳教韓女｜韓女商場截港女要求「幫做功課」　疑招教徒：目標以女仔為主

▲ 韓女商場截港女要求「幫做功課」，疑招教徒：目標以女仔為主。

【傳教 / 韓女 / 商場】學生有時做功課需要出街採訪或調查，相信有不少市民遇到尋求幫助的學生都不會拒絕，但大家如若聽到一些較不尋常的內容要有所提防。

近日，有港女在Threads發帖，指她在觀塘某商場購物時，遇到自稱韓國學生因要做功課而尋求幫助，她欣然同意後對方卻大談宗教，又邀請她做義工，她拒絕後對方又尋找下一個女性目標，這令她覺得這些人行為十分可疑……

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傳教韓女｜以幫做功課為由大談宗教

樓主稱當日她在觀塘的一個商場購物後，遇見自稱韓國學生尋求幫助，表示「做assignment要present」，她當時沒有懷疑便同意了，並停留了3分鐘配合對方。

見樓主同意後，當時韓國女生「隔離有個香港人傍住佢」，而韓國女生便開始大談宗教，「內容都係聖經早過科學，所以聖經係可信度balabala……」最後她還邀請樓主一同去做義工，但被樓主即使拒絕。

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傳教韓女｜疑目標以女仔為主

韓國女生的請求被拒後，樓主發現她們開始尋找下一個目標，並影下了幾人的圖片，途中見到左邊兩個女生在向右邊的女生「尋求幫助」；惟樓主此時「越諗越唔對路」，「佢好似target想女仔為主？」

這令樓主不禁想到早前韓國一宗教教主鄭明析的性侵事件，「就係搵啲年輕女子入會，巧（好）恐怖」。她雖只是懷疑，但亦呼籲網民留意：「無咩，純粹分享下，大家自己睇住吧。」

▲ 樓主影下兩人向下一個目標女生下手的圖片。（取自Threads）

傳教韓女｜網民曾在多地遇見類似情況

此事引起網民熱議，有不少網民亦遇到過類似事情，類似「尋求幫助的女生」甚至在多地出現，「早排喺moko遇到！」、「兩年前遇過，嗰此佢哋話間教會響牛頭角」、「好幾年前喺朗豪坊連續兩層都俾兩條女捉住隻手問我有冇興趣番教會」、「好幾年前將軍澳坑口都有」、「喺hku都有」、「荔枝角地鐵站閘外遇到過」、「月頭喺又一城遇過」、「尋日係鰂魚涌遇到」。

有網民查詢過相關宗教，表示「佢哋扮大學生preset傳教，話咩有一個父親上帝，另一個係母親上帝，好kick，讀過基督教都知唔make sense，真係呃無知少女。」

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