生產者責任制｜政府推膠樽及紙包飲品生產者責任制　謝展寰︰目標6至8年與世界看齊

▲ 政府計劃修例擴大生產者責任計劃至膠樽紙包飲品 ，謝展寰指採用市場主導可降低成本。（馮漢柱攝）

政府計劃修例擴大生產者責任計劃，環境及生態局局長謝展寰今早（25日）在電台節目中表示，將會修例要求飲料供應商回收膠樽及紙包飲品盒，指如果計劃由政府推行會比較繁複，因此決定採用市場主導模式，相信可以提供彈性及降低整體操作成本。

謝展寰指，現時本港每日棄置約700萬個膠樽到堆填區，當局在2021年起試驗，要求生產公司設立回收點「入樽機」及提供0.1元回贈，計劃相當成功，至今收到1.5億個膠樽，顯示市民歡迎這項計劃。

他表示，整項計劃會分4個階段推行，首階段目標回收3成膠樽及1成紙包飲品盒，認為初期目標較寬鬆，可為業界提供彈性，有助推行計劃。最終目標是在6至8年內，把回收水平提高至與世界看齊，亦即膠樽回收率為75%、紙包飲品盒回收率50%。

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（梁偉榮攝）

政府建議生產者可以自行設置回收點或聘請營辦商協助回收，謝展寰強調，當局會要求營辦商在售賣膠樽及紙包飲品時，必須先做標籤登記，且對其回收能力有一定信心才會容許他們登記。若回收率未達要求，入口商或生產商要負最終責任，包括督促營辦商做好回收工作。當局正與業界商討罰則，認為罰款金額要高於回收成本，並與回收目標差額掛勾，認為這樣才有阻嚇力 。

黃家和：業界成本增加 最終或會轉嫁消費者

香港食品及飲品行業總會主席黃家和在同一電台節目表示，有與不同供應商及銷售飲品及企業研究相關計劃，指生產者責任制議題已討論多年，業界都希望可以配合政府，當局建議分幾個階段推行某程度是可行。

黃家和指，目前本港較大型生產商及進口商只佔少數，很多供應商都屬中小型企，進口量未必太多，細節上仍有許多地方要商討，例如膠樽要加特定標籤，進口商未必容易做得到，工序上亦未必能夠單靠人手逐一貼上標籤貼紙。

▲ 香港食品及飲品行業總會主席黃家和（資料圖片）

他提到，目前參與試驗計劃的大型生產商共設有120個膠樽回收機，但只限回收自己生產的膠樽，希望未來可回收不同牌子的膠樽或紙盒；同時要即時處理回收機爆滿的問題；若飲品供應商自行回收，則會牽涉到成本問題，業界或會將涉及的成本轉嫁予消費者。

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