酒店情報｜啟德帝盛天台吧推限定套餐　配搭澳洲氣泡酒盡享happy hour

香港啟德帝盛酒店天台酒吧Jin Bo Law聯同Moët HennessyDiageo旗下頂級氣泡酒品牌Chandon限定推出Sky High Chandon Garden套餐。

大家可於高空享受來自澳洲亞拉河谷及唯一一款傳承法國風味的氣泡酒Chandon，以及由酒店西廚團隊精心創作的雅緻小點。

Sky High Chandon Garden特設兩款限定菜單，以迎合不同客人需求，包括「Bubbles & Bites套餐」，只需港幣$288，可享兩杯Chandon Brut或Chandon Garden Spritz，以及令人回味無窮的鮮製龍蝦醬配多士，氣泡酒口感清新，與即點即製的龍蝦醬多士完美配搭。

▲ 香港啟德帝盛酒店天台酒吧Jin Bo Law聯同Moët HennessyDiageo旗下頂級氣泡酒品牌Chandon限定推出Sky High Chandon Garden套餐。

另一菜單「BottleService套餐」（港幣$598），更包含Chandon Brut或Chandon Garden Spritz乙瓶以及豐盛小食拼盤，包括龍蝦醬配多士、雞尾酒凍蝦、炸魷魚圈、火腿芝士牛角包、煙三文魚和精選芝士多款精緻派對小食，以美酒佳餚雅致美景為您打造難忘體驗。

坐擁壯麗海港景觀及廣闊城景的Jin Bo Law開業以來已成為不少人心目中的最佳觀賞日落酒吧，與好友一起分享Sky High Chandon Garden限定套餐，品味Chandon氣泡酒的芬芳，盡享歡聚時光。

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