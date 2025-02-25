揚眉女子｜作曲家周曉晴放棄劍橋學位讀音樂　相信自己勇闖前路

▲ 在芸芸音樂身份中，周曉晴最愛作曲，每一首作品都能代表她的心聲。當她有靈感時，會即時打開鋼琴錄下再寫譜，手機裏已儲藏幾千段樂章。（彭大衞攝）

周曉晴（Lora Chow）集女作曲家、歌唱家、鋼琴家和豎琴家多個身份，與音樂結下不解緣份。

她為音樂可以去到幾盡？是放棄不少人夢寐以求的英國劍橋大學學位，夠熱愛了吧！

一如不少香港孩子般，周曉晴4歲開始學鋼琴，老師是一個很放鬆、隨興的人，不會逼她練琴，也不會叫她考試和比賽，但會舉辦音樂會讓學生演出，Lora曾在音樂慈善馬拉松中彈琴，培養了對音樂的興趣。

▲ 去年底Lora在戲曲中心演出她的中西合璧歌劇《蔽月無眠》，融合粵劇和意大利歌劇的音樂元素。（被訪者提供）

小學時期她是香港兒童合唱團一分子，另有學小提琴和喇叭，由於較少女同學吹喇叭，升中後她被招攬加入學校管樂團，其後更學了豎琴及管風琴。

「我好喜歡一班小朋友一齊學音樂和表演，培養了我在唱歌方面的濃厚興趣。我行出音樂路，很受香港兒童合唱團音樂總監霍嘉敏的影響，她的教導令我受益匪淺，至今我仍心存感激。」

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「我不是音樂神童！」

學音樂若有天份定能相得益彰，Lora擁有perfect pitch（絕對音準）很有優勢，學樂器容易上手，她自言自己不是音樂神童，橫掃各個音樂獎項，惟在16歲校際音樂節取得獨唱冠軍，激發她立志在大學主修音樂。

她的父母皆為專業人士，期望女兒能繼承，或者找份安穩工作。因為媽媽主修數學，Lora有感這科較有前途，英國劍橋大學取錄她讀數學，但由於她委實熱愛音樂，後來得知美國大學可以雙主修，放棄很多人夢寐以求的劍橋學位，到美國耶魯大學主修音樂和經濟。

▲ 她參與大學時歌劇演出，同學們都很忙碌，只能安排10pm至12am排練，只有這麼夜的時間才齊人。（被訪者提供）

學生參與專業演出

主修兩科，她忙得既充實又開心，美國大學有很多專業的歌劇製作，資源充足下學生的演出機會甚多，令她如海綿般兼收並蓄大有躍進。她在耶魯讀聲樂表演，以唱歌劇和藝術歌曲為主修範疇，也涉獵大量樂理，對她日後作曲有莫大幫助。

令她大開眼界的，是大學演出也極之專業，她在大學第一年演出史上最早的意大利歌劇Monteverdi’s L’Orfeo ，有專業的巴洛克樂器樂團伴奏，舞台上的燈光、佈景、服裝等全部由專業人士設計，這些專業的實戰經驗，難能可貴。

▲ 她在耶魯大學時演唱意大利歌劇Rossini L’Italiana in Algeri 的女主角Isabella。（被訪者提供）

音樂與經濟 同開闊眼界

讀大學有兩個暑假，Lora都到了歐洲演出歌劇，她曾有一絲念頭，能否以唱歌劇為將來事業。在畢業前的暑假，她返港在一間投資銀行當暑期工後，獲得取錄機會（return offer）。「這份工高薪厚職，十分吸引，在這裏也做得開心。」她接受職位後，先飛到紐約受訓兩個月，再回港履新。

音樂與經濟似是兩個不同類別，Lora認為兩者都讓她開闊眼界。「音樂是不同文化的語言，讀音樂系時我要學習悠久的音樂歷史，讓我眼界拓闊；經濟涉及各行各業，是一門實用知識，當我認識到不同公司業務的運作、營運策略，也激發我音樂路上的創作，兩者是相輔相成。」

▲ 她去年8月獲啟蒙老師香港兒童合唱團音樂總監兼首席指揮霍嘉敏邀請在香港大會堂首演Lora的新作品《Our Voices Rise in Song》。（被訪者提供）

聲帶瘜肉 失聲一年

任職投行期間，她沒有把音樂擱在一旁，日頭返工12個鐘頭，放工去綵排、假日去演出。「那時都想過全職做音樂，惟當年我聲帶長瘜肉，連說話也有困難，整整一個月以紙筆和電郵與人溝通，也用了幾年時間才能恢復唱歌。如果我以唱歌為業，就真是手停口停了。」後來她以中醫針灸治好聲帶，繼續引吭高歌。

失聲的那段日子她十分失落，但也非全無得着，不能唱歌她改為作曲，藉以紓緩情緒，也愛上了作曲。

▲ 和香港管弦樂團演出她的作品Sympathy《同情》, 是Lora第一次一人分演作曲、唱歌、鋼琴和豎琴4個角色。（被訪者提供）

在投行度過了五個寒暑，她轉到對沖基金公司工作，上年孤注一擲，全職投入音樂事業。「不同的原因推動我當全職，如果還不嘗試，要跳出來就更困難。」

在至愛琴廠錄歌

音樂是她所愛，也為她帶來奇遇，如上年5月她到了心馳神往的意大利Fazioli琴廠的音樂廳灌錄個人專輯。「10歲時我在香港的琴行彈過Fazioli的鋼琴，好聽得像有魔法。去年辭工後灌錄個人專輯，膽粗粗電郵Fazioli在其琴廠音樂廳錄音，不但如願，更獲品牌的創辦人Mr. Paolo Fazioli和他兒子Mr. Luca Fazioli的熱情款待，錄了40首歌將推出兩張專輯，整件事感覺十分夢幻。」

▲ 去年5月Lora到意大利Fazioli琴廠的音樂廳灌錄個人專輯。（被訪者提供）

同一個意大利旅程，她參與了一個電影配樂的深造班，由荷里活的作家曲為10人作指導。3星期裏有兩個錄音，一是合唱團另一是意大利專業管弦樂團，這是Lora第一次指揮樂團且是她創作的作品，大獲好評，被讚譽像久石讓的樂曲。

▲ 在芸芸音樂身份中，周曉晴最愛作曲，每一首作品都能代表她的心聲。當她有靈感時，會即時打開鋼琴錄下再寫譜，手機裏已儲藏幾千段樂章。（彭大衞攝）

說文至此，Lora的人生路似乎都無風無浪，她說追逐音樂過程中，困難重重。「聲帶受損對我很大打擊，全職做音樂一年餘，當中遇上很多挫折，像有電影找我做配樂，寫好的樂譜最終沒有用到，花了心機時間結果落空。有人鍾意我的作品有人不，我的創作受到不少抨擊。」她樂觀說做音樂要有堅持，相信自己能力更重要。