揚眉女子｜作曲家周曉晴放棄劍橋學位讀音樂 相信自己勇闖前路
撰文： 周美好
發布時間： 51 分鐘前
周曉晴（Lora Chow）集女作曲家、歌唱家、鋼琴家和豎琴家多個身份，與音樂結下不解緣份。
她為音樂可以去到幾盡？是放棄不少人夢寐以求的英國劍橋大學學位，夠熱愛了吧！
一如不少香港孩子般，周曉晴4歲開始學鋼琴，老師是一個很放鬆、隨興的人，不會逼她練琴，也不會叫她考試和比賽，但會舉辦音樂會讓學生演出，Lora曾在音樂慈善馬拉松中彈琴，培養了對音樂的興趣。
小學時期她是香港兒童合唱團一分子，另有學小提琴和喇叭，由於較少女同學吹喇叭，升中後她被招攬加入學校管樂團，其後更學了豎琴及管風琴。
「我好喜歡一班小朋友一齊學音樂和表演，培養了我在唱歌方面的濃厚興趣。我行出音樂路，很受香港兒童合唱團音樂總監霍嘉敏的影響，她的教導令我受益匪淺，至今我仍心存感激。」
「我不是音樂神童！」
學音樂若有天份定能相得益彰，Lora擁有perfect pitch（絕對音準）很有優勢，學樂器容易上手，她自言自己不是音樂神童，橫掃各個音樂獎項，惟在16歲校際音樂節取得獨唱冠軍，激發她立志在大學主修音樂。
她的父母皆為專業人士，期望女兒能繼承，或者找份安穩工作。因為媽媽主修數學，Lora有感這科較有前途，英國劍橋大學取錄她讀數學，但由於她委實熱愛音樂，後來得知美國大學可以雙主修，放棄很多人夢寐以求的劍橋學位，到美國耶魯大學主修音樂和經濟。
學生參與專業演出
主修兩科，她忙得既充實又開心，美國大學有很多專業的歌劇製作，資源充足下學生的演出機會甚多，令她如海綿般兼收並蓄大有躍進。她在耶魯讀聲樂表演，以唱歌劇和藝術歌曲為主修範疇，也涉獵大量樂理，對她日後作曲有莫大幫助。
令她大開眼界的，是大學演出也極之專業，她在大學第一年演出史上最早的意大利歌劇Monteverdi’s L’Orfeo ，有專業的巴洛克樂器樂團伴奏，舞台上的燈光、佈景、服裝等全部由專業人士設計，這些專業的實戰經驗，難能可貴。
音樂與經濟 同開闊眼界
讀大學有兩個暑假，Lora都到了歐洲演出歌劇，她曾有一絲念頭，能否以唱歌劇為將來事業。在畢業前的暑假，她返港在一間投資銀行當暑期工後，獲得取錄機會（return offer）。「這份工高薪厚職，十分吸引，在這裏也做得開心。」她接受職位後，先飛到紐約受訓兩個月，再回港履新。
音樂與經濟似是兩個不同類別，Lora認為兩者都讓她開闊眼界。「音樂是不同文化的語言，讀音樂系時我要學習悠久的音樂歷史，讓我眼界拓闊；經濟涉及各行各業，是一門實用知識，當我認識到不同公司業務的運作、營運策略，也激發我音樂路上的創作，兩者是相輔相成。」
聲帶瘜肉 失聲一年
任職投行期間，她沒有把音樂擱在一旁，日頭返工12個鐘頭，放工去綵排、假日去演出。「那時都想過全職做音樂，惟當年我聲帶長瘜肉，連說話也有困難，整整一個月以紙筆和電郵與人溝通，也用了幾年時間才能恢復唱歌。如果我以唱歌為業，就真是手停口停了。」後來她以中醫針灸治好聲帶，繼續引吭高歌。
失聲的那段日子她十分失落，但也非全無得着，不能唱歌她改為作曲，藉以紓緩情緒，也愛上了作曲。
在投行度過了五個寒暑，她轉到對沖基金公司工作，上年孤注一擲，全職投入音樂事業。「不同的原因推動我當全職，如果還不嘗試，要跳出來就更困難。」
在至愛琴廠錄歌
音樂是她所愛，也為她帶來奇遇，如上年5月她到了心馳神往的意大利Fazioli琴廠的音樂廳灌錄個人專輯。「10歲時我在香港的琴行彈過Fazioli的鋼琴，好聽得像有魔法。去年辭工後灌錄個人專輯，膽粗粗電郵Fazioli在其琴廠音樂廳錄音，不但如願，更獲品牌的創辦人Mr. Paolo Fazioli和他兒子Mr. Luca Fazioli的熱情款待，錄了40首歌將推出兩張專輯，整件事感覺十分夢幻。」
同一個意大利旅程，她參與了一個電影配樂的深造班，由荷里活的作家曲為10人作指導。3星期裏有兩個錄音，一是合唱團另一是意大利專業管弦樂團，這是Lora第一次指揮樂團且是她創作的作品，大獲好評，被讚譽像久石讓的樂曲。
說文至此，Lora的人生路似乎都無風無浪，她說追逐音樂過程中，困難重重。「聲帶受損對我很大打擊，全職做音樂一年餘，當中遇上很多挫折，像有電影找我做配樂，寫好的樂譜最終沒有用到，花了心機時間結果落空。有人鍾意我的作品有人不，我的創作受到不少抨擊。」她樂觀說做音樂要有堅持，相信自己能力更重要。