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仁醫離世︱曾為棄嬰義診　內地神經外科權威車禍身亡享年62歲

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【修波／交通意外／脊髓神經外科】內地知名脊髓神經外科專家修波因突遇交通意外，於本月20日上午10時經搶救無效，在北京海軍總醫院去世，享年62歲。

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據公開簡歷顯示，修波曾任清華大學玉泉醫院神經外科創始人、原陸軍總醫院附屬八一腦科醫院脊髓神經外科、小兒神經外科學科帶頭人，上月受聘為北京航空總醫院神經外科特聘專家。

修波曾創建內地第一個神經管畸形診治中心，是國際上顯微手術治療脊神經管畸形、脊髓栓系綜合症例數第一人，曾榮獲科技進步獎和醫療成果獎5項，發表上百篇學術論文，參編參譯著作11部。

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醫者仁心︱曾為棄嬰義診 關注先天性脊柱裂患者

中國肢殘人協會脊柱裂專門委員會發佈訃告寫道：自中國肢協脊柱裂專委會成立以來，修波為專委會做了大量貢獻。他長期為脊柱裂群體發聲，呼籲全社會廣泛關注先天性脊柱裂的出生率、預防及診治，先後參加專委會的公益義診不下十餘次，每次都是自費往返交通和食宿。

此外，修波曾赴山西進行義診時，有位病童大小便失禁，需盡早做手術治療。其後他得悉該病童是名棄嬰，養父母經濟條件又不好，即當場表示為病童免費手術義診。他離世的消息傳出後，廣大民眾紛紛在留言區悼念，表示痛惜及願他一路走好。

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