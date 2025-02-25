兒童乘車安全｜運輸署兒童乘車新例未有涵蓋公共交通工具　胡建國：半數受傷個案涉私家車

▲ 如果要求公共交通工具配備不同束縛設備，在營運上有一定困難。（曾耀輝攝）

運輸署新法例規定，8歲以下兒童由11月1日起乘坐私家車時，必須使用安全座椅等兒童束縛設備。對於相關規定未有涵蓋的士、小巴等公共交通工具，運輸署總工程師胡建國今早（25日）在電台節目解釋，兒童在交通意外中受傷的個案，約半數都是涉及私家車。不同年齡的兒童需要不同的束縛設備，如果要求公共交通工具配備不同束縛設備，在營運上有一定困難，當局會進一步探討其可行性。

胡建國表示，規定身高設定於1.35米是參考國際做法，亦是一般香港兒童8歲的身高，坐車時雙腳可以自然平放地面，安全帶不會出現「𠝹頸」情況。市面上除了傳統的兒童安全座椅，亦有一些簡單、便攜、價錢相宜的設備，例如安全帶調節器、穿戴式兒童安全背心、摺疊式增高式座椅等，可供家長選擇，惟有關設備需要符合中國、美國、歐盟、澳洲等相關安全標準。

▲ 市面上除了傳統的兒童安全座椅，亦有安全帶的調節器、穿戴式兒童安全背心、摺疊式增高式座椅等。（曾耀輝攝）

胡建國強調，即使駕駛人士只是幫忙接載親友的小朋友，亦要使用兒童束縛設備，在緊急情況下，例如兒童感不適時需要去求診，可作為未有使用束縛設備的合理辯解。

確保兒童有使用相關設備的責任在於司機，違例者可被定額罰款230元，如案情嚴重可交由法庭審理，最高罰款2000元。

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