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結業潮｜台灣過江龍牛角包店八月堂疑全線結業　最後門市拉閘高峰期多達9間分店

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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台灣過江龍牛角包店八月堂疑全線結業。

【八月堂結業/結業潮】近年不少日本、台灣過江龍連續餐飲店結業撤出香港，台資牛角包店「八月堂」於2018年攻港，高峰期多達9間分店，惟最近被網民發現最後一間位於上水的分店已悄悄結業。

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八月堂結業｜2018年攻港 高峰期9間分店

八月堂早在2018年9月已在港擴展版圖，首家店開設於太古康怡廣場，高峰期在港擁有9間分店，包括旺角、將軍澳、屯門、元朗、荃灣、銅鑼灣等，遍布港、九、新界。

八月堂結業｜網民發現上水最後分店已結業

然而，八月堂分店相繼執笠，日前有網民在社交平台Facebook社群「在全港店舖執笠結業消息關注組」發文，指香港八月堂最後一間位於上水的分店已結業，據鄰近店舖稱已結業一至兩星期，意味八月堂已全線撤出香港。而香港八月堂的Facebook專頁，早於2024年10月後便停止更新。

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八月堂結業｜主打現場烘烤牛角包

來自台灣的八月堂創立於2017年，主打多款口味的現場烘烤牛角包。始創人曾向日本麵包職人拜師，把手藝帶到台灣。據官網資料顯示，每月銷量超過100萬顆。

此外，八月堂深受食客歡迎的其中一個原因是每月都會推出特定口味，如三色派對牛角包，採用抹茶、奶油等調製而成的牛角包；亦有黑糖麻糬牛角包；焦糖布丁牛角包最特別，在牛角包表層夾上布丁，一改大眾對牛角包的形象。

香港曾推出兩款限定口味，如沖繩黑糖口味牛角包，以及香港區神秘口味「相思吉士達可頌」，以紅豆粒結合濃郁的吉士，口感豐富。

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