親子輕鐵遊︱「屯門發現號」周末紅日$50全日任搭　即睇打卡美食親子3大路線

▲ 港鐵推出全新輕鐵旅遊專線「屯門發現號」，逢星期六、日及公眾假期，市民只需50元即可購買一張全日票任搭。

【屯門/親子好去處/新界西/輕鐵】留港消費都可以去旅行啦！港鐵推出全新輕鐵旅遊專線「屯門發現號」，逢星期六、日及公眾假期，市民只需50元即可購買一張全日票，無限次任搭專線及所有輕鐵路線，由兆康站出發至三聖站遊走12個特選站打卡、搵食、親子玩樂線，一次過滿足晒吃喝玩樂所有願望！

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「屯門發現號」專車擁有特別裝飾，車身內外均有色彩繽紛的手繪插畫，描繪屯門的文化景觀和美食，逢周六、日及公眾假期，每天在兆康站開出6班列車，車程約1小時15分鐘，組成「網紅打卡之旅」、「覓食嚐鮮之旅」、「親子同樂之旅」3大主題路線，行程涵蓋多個網紅打卡熱點，包括兆康站附近「港版河津櫻」、富泰邨明渠的宮粉羊蹄甲粉紅花海、屯門碼頭站電影《幻愛》取景地「幻愛橋」。

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而美食熱點包括麒麟站的客家菜館、龍門居美食街、三聖墟海鮮市場；一家大小出動亦有適合的景點，如山景（南）站的抱石場、屯門碼頭站的兆禧運動場、市中心站的屯門公園爬蟲館等。

主題行程 部份特選車站、特色景點 「網紅打卡之旅」 兆康站：「港版河津櫻」、「藍地壁畫」 蝴蝶站：蝴蝶站月台 美樂站：蝴蝶灣泳灘 屯門碼頭站：「幻愛橋」 「覓食嚐鮮之旅」 麒麟站：客家菜館 蔡意橋站：井財街美食 龍門站：龍門居美食街 三聖站：三聖墟海鮮市場 「親子同樂之旅」 市中心站：屯門公園爬蟲館 兆康站：生活書院 山景（南）站：城市運動抱石場 屯門碼頭站：兆禧運動場 三聖站：青山灣

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市民可以50元在專車車廂內購買輕鐵旅遊證套裝，除可一日內無限次乘搭「屯門發現號」及所有輕鐵路線，亦可由職員蓋上特製印章留念。套裝包括「屯門發現號」輕鐵旅遊證、打卡相框及封套、港鐵e-store門市、車站商店優惠券、Starbucks、CATALO買一送一優惠券，總值超過150元，物超所值！同時，市民憑有效的「屯門發現號」輕鐵旅遊證，當天可享指定的商戶優惠。

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屯門發現號 日期︰ 周末及公眾假期限定 路線︰ 兆康＞麒麟＞山景（南）＞龍門站＞蝴蝶站＞美樂站＞屯門碼頭站＞屯門泳池站＞三聖站＞市中心站＞屯門站＞蔡意橋＞兆康 購票︰ 可在「屯門發現號」上直接購買 套裝售價︰ $50 包括「屯門發現號」地圖封套、「輕鐵旅遊證」、主題打卡相框及多款優惠券 詳情： 屯門發現號

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