患癌危機丨54歲前TVB綠葉王患直腸癌試盡坊間抗癌法　腫瘤由8厘米縮至5.5厘米

【彭皓鋒／御用惡人／直腸癌】有「TVB御用惡人」之稱、現年54歲的彭皓鋒2023年證患直腸癌，近日於電視節目受訪時便交代了最新病情發展，指曾試了不少朋友介紹的療法，目前腫瘤成功由8厘米縮小至約5.5厘米。他於節目中亦自揭母姐皆患癌病逝的心酸經歷。

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彭皓鋒近日於HOY TV節目《健康關注組》接受訪問時便指家族中媽媽與姐姐皆為癌症病患，而且她們均於接受化療後而離世，因此他自己十分抗拒西醫療法，當自己證實患癌後，先選擇中醫治療:

當時確診後我就直接選擇中醫治療。我治療三個月後沒甚麼反應，因為我打算三個月左右照一次檢查各項指數，過了三個月的治療再檢查發現沒有改善。

彭皓鋒於是再試朋友介紹的其他療法，惟經嘗試後，腫瘤竟然從5厘米左右擴大至8厘米左右，他於是立即暫停有關療法，此時又有其他朋友給他介紹新療法，竟因此有驚喜:

那段時間又有其他朋友給我介紹療法，從2024年1月開始我仍在服用那種藥物，應該能保持我的精神、狀態各方面，腫瘤至今已縮小至約5.5厘米。

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彭皓鋒指腫瘤現今已縮小近一半，自我感覺精神狀態亦相當不錯，不過，他目前最大希望仍然是希望早日康復並復工:

有內地經理人擔心我應付不來，拍劇要兩、三個月，所以不敢找我，所以我覺得要盡快處理。

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被問到患癌對生活的影響?他指現在上廁所的頻率變很高:

我嚴重起來可能一天上廁所10多次，因為我的腫瘤位置很接近肛門。

他亦解釋拒開刀做手術原因:

如果要做手術切除腫瘤，我就要封住肛門，然後開一個造口使用造口袋，再也無法逆轉，不能康復，感覺自己有機會成為家人的負擔。

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同場加映: 罹癌後活在當下 感恩能與家人賀牛一

去年8月正是彭皓鋒罹直腸癌後第2個生日，他當天發布與生日蛋糕的自拍照，可見精神尚算不錯。他表示，感恩自己渡過患癌後第2個生日。他在帖文中寫道，珍惜與家人過的每一天和感恩現在擁有的一切。他亦不忘祝願身邊所有人健康快樂。自患癌以來，彭皓鋒一直樂觀抗癌，生日後更上載自己27年前的舊照，雙眼依然炯炯有神，當年風采未減：

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