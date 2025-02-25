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遊日注意｜日本多地爆諾如病毒逾百人受感染　1類高危食物需慎防

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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日本多地爆發諾如病毒，進食1類高危食物要小心。

【諾如病毒/日本/】遊日注意！日本多地近日爆發諾如病毒，目前累計逾百人受感染，多個地方政府發出諾如病毒食物中毒警告，並提醒民眾需慎防1類高危食物。

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綜合日媒報道，日本最近一個月內頻繁發出集體感染諾如病毒的通報，其中長野縣感染病例更是去年同期的兩倍；2月18日，長野市有12名市民在進食同一間餐廳的便當後集體感染諾如病毒，而此前縣內一間旅館已有13人出現集體感染。

宮城縣日前通報，有37人在進食當地石卷市一家水產加工公司所生產的生蠔後集體中毒，該產品在全國會員制超市Costco有售；東京中野區81人食用一間餐廳的便當後出現集體食物中毒，經調查後確認由諾如病毒引起；三重縣有17人在一間壽司店用餐後確診諾如病毒，當中包括廚師，當地一間托兒所更有多達64位兒童食物中毒，隨後確診為諾如病毒。此外，愛知縣一宫市有500多人食用某生產商的便當後出現食物中毒症狀，其中逾400人為幼稚園幼童，當地衛生所調查後在部分患者體內驗出諾如病毒。

由於感染情況嚴重，日本多個地方政府已經發出諾如病毒食物中毒警告，並提醒民眾進食海鮮，尤其是未經煮熟的貝殼類海產時需特別注意。

更多相關報道：北上注意丨深圳諾如病毒達中級風險　酒精殺不死傳染力極強　1種港人最愛活動高危

除了日本，深圳市衛生健康委員會日前亦曾發出警告，指出2月12日至18日期間為諾如病毒感染性腹瀉的活躍期，因此當地中心將該病毒的風險等級由「低」升至「中」級，並提醒民眾吃飯、煮飯前、如廁後務必洗淨雙手，尤其需注意生蠔之類的海鮮，必須煮熟煮透方可食用。

台灣胸腔暨重症學科醫生黃軒近日亦有就「諾如病毒」在Facebook發文，指出此病毒疫情亦在台灣升溫，並指出生的海鮮，尤其是貝類及未徹底加熱海鮮如生蠔，均要小心。

4大感染諾如病毒高危場所

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黃軒指出，不少人常用的殺細消毒酒精對諾如病毒是無效，建議應用肥皂洗手，而且相關感染者亦不適宜處方抗生素，因為可能加劇腸道菌群失衡。他又呼籲患者一旦持續嘔吐超過12小時，有血便及有意識改變，便是處於危險狀況，需立即求醫，切勿拖延。

預防諾如病毒7大要點

黃軒又分享了7大預防諾如病毒要點，主要集中於個人衛生、飲食安全及環境消毒的範圍方面:

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根據本港衞生防護中心資料，諾如病毒（諾沃克類病毒）常引致急性腸胃炎，亦是食物中毒的常見成因，通常與食用未經煮熟的貝殼類海產有關。人們可以從接觸被感染的人、食用或飲用受污染的食物或水，或通過接觸受污染的物件表面感染諾如病毒。所有年齡組別的人士均有機會受感染，而感染於冬天較為常見。

諾如病毒病徵

症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、輕微發燒及不適。大部分患者一般會自行痊癒，症狀通常在1至3天內有所改善。

諾如病毒傳播途徑

感染可透過下列途徑傳播：

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資料來源：NBS長野放送NHK（日本放送協會）衞生防護中心

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