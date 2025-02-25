最紅大廚｜米芝蓮3星主廚安成宰來港揀「最強大廚」 召集全港餐廳大廚參賽爭100萬宣傳套餐

若你是隱世大廚，今次可能是你成名的機會！滙豐信用卡聯乘《黑白大廚》評審兼米芝蓮三星主廚安成宰，推出《最紅大廚》料理真人騷，嚴選本地餐廳「最強大廚」！

《最紅大廚》料理真人騷公開招募餐廳大廚參賽，成功出線的八強餐廳，可近距離與安成宰交流廚藝，為餐廳的拿手菜式注入新元素，提升味道層次，將拿手美食變成「最紅美食」，爭奪「最紅大廚」的名銜，勝出者更可贏得港幣100萬元的餐廳宣傳套餐！

真人騷報名日期由即日起至4月30日，餐廳只需完成簡單步驟，即可報名參賽。參加資格如下：

必須為香港合法經營之餐飲食肆並持有有效之食肆牌照（暫准牌照除外）；

必須符合香港政府之中小企業定義（即其聘用之員工人數不多於50名）；

具有實體店舖，同時該實體店舖必須於活動期間經常營業及對公眾開放；

店舖必須支持滙豐信用卡、滙豐萬事達卡®扣賬卡及/或 PayMe付款等

報名方式好簡單，參賽的餐廳廚師只需將以下資料電郵至滙豐信用卡所委託的第三方服務供應商之電郵地址（redhotchef@lime-communication.com），標題為「最紅大廚」，即可參賽！

▲ 由米芝蓮三星主廚安成宰揀出本地餐廳的「最強大廚」。

電郵所需內容包括：

• 餐廳名稱

• 餐廳商標

• 實體店舖地址

• 餐廳及招牌菜式簡介（100個中文字或500個英文字內）

• 招牌菜式照片3張

• 參賽代表及其半身照片1張

• 聯絡代表、聯絡電話及電郵地址



滙豐將會於官方活動網頁及社交平台定期公布《最紅大廚》料理真人騷的參賽餐廳名單。各位大廚們，立即把握時間，證明自己的廚藝啦！

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