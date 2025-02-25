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2元乘車優惠｜長者乘車優惠10元以上或改兩折　田北辰︰有助避免「長車短搭」

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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田北辰表示，長者乘車優惠調整有助解決「長車短搭」問題。（資料圖片）

【2元乘車優惠／長者／財政預算案2025／長車短搭】新一份《財政預算案》明日（26日）公布，有指長者2元乘車優惠60歲或以上受惠門檻不變，但每月上限240程，10元以上車資改兩折計算。有份提出兩折建議的實政圓桌立法會議員田北辰今早（25日）在電台節目指，做法有助解決「長車短搭」問題，避免長者乘坐過海巴士前往短途目的地。

田北辰指，提出建議前經過深切考慮及研究，「長13年冇郁過呢個數字（2元優惠）」，最低工資卻年年加，各項福利亦每年調高，如永遠都不調整優惠，道理上站不住腳，社會上亦會有很大反應。

去年九巴平均每程車費8.2元，田認為按10元以上車資2折計，即大約7至8成長者並無增加車費開支。他指，目前某程度上是短途客補貼長途客，過海車加得最多，巿民應有共識要「大家要畀多啲」，做法可避免長者乘坐過海巴士前往短途目的地，幫助改善「長車短搭」的問題。

至於在巴士上加設拍卡機，實行分段收費，田北辰認為，這反而會出現「短車長搭」的問題，即有人違規在第一站先拍卡，但實際上卻是坐足全程，司機未必能留意到，容易出現長途線有大量短途客乘坐，影響長途線收入。

他又指，將10元以上車資改為兩折計算，即「以後唔洗再討論呢件事」，否則即使將優惠改為2.5元，將來都會有聲音希望增至3元、3.5元等，認為是最好的做法。

新民黨立法會議員黎棟國在同一節目指，大眾都對有關方案表示歡迎，相信長者每天乘坐超過8程車機會非常低，有關方案已將影響減至最小。不過有部分65歲以上長者認為，2元優惠問題在於將受惠年齡擴展到60至64歲，65歲長者不應受到影響，相信明天公布調整方案後，政府須多作解説。

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