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粉底推薦2025︱《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單！平價VS專櫃價差近12倍　最平$56享水潤高遮瑕妝感

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單！平價VS專櫃價差近12倍　最平$56享水潤高遮瑕妝感

【粉底液／粉餅／氣墊粉底／粉底霜／平價粉底】想要底妝持久帖服的秘訣，最重要選對適合自己皮質的粉底類型！日本家品雜誌《LDK the Beauty》針對市面上專櫃品牌、平價百貨品牌及暢銷韓國品牌的粉底進行徹底比較，包括粉餅、粉底液、氣墊粉底及粉底霜。當中有專櫃粉底與平價粉底價差近乎12倍，最便宜只需$56就能享水潤高遮瑕妝效，性價比極高！

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4類粉底妝容趨勢

《LDK》比較4大類型底妝產品，分別有氣墊粉底、粉底液、粉餅及粉底霜。由於現代人長期有需要佩戴口罩，底妝趨勢也有所變化，「不容易脫妝」成為重點需求，且在春夏季節也需要兼顧皮膚容易出汗、出油的問題。因此，粉底液推薦選擇持久力強的產品，在持妝一段時間後仍可維持剛上妝時的美感、一整天都不需要補妝為最佳。但持妝力強的粉底，往往會不夠清透自然，因此《LDK》建議，在選擇產品時，最好還需兼顧自身喜歡的妝效。

  • 粉餅：霧面妝效，抗面油和汗水能力佳，受油性膚質人士歡迎。
  • 粉底液：液體粉底有多種質地，例如光澤感、霧面和半霧面。
  • 氣墊粉底：氣墊粉底可以快速塗抹，非常適合忙碌的早晨。使用感清爽，能自然遮蓋毛孔。
  • 粉底霜：乳霜狀粉底質地厚實，保濕性強，可使肌膚呈現光澤。

評測重點

1. 妝容完成度

將粉底產品塗抹到測試對象的臉上。測試對象有不同程度皮膚問題，例如膚色不均、毛孔明顯和皮膚乾燥。化妝師嚴格檢查妝效，包括粉底呈現光澤度和修正瑕疵的能力，及粉底與皮膚的融合程度，然後進行整體評估。

2. 持妝度

將一定量的產品塗抹在人造皮膚上，後噴灑人造皮脂；再利用蒸籠模擬流汗，近距離檢查妝容脫落程度。另外也測試使用口罩是否會造成明顯摩擦。

29款A級或以上粉底推薦名單

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氣墊粉底

  • Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰 Tan Cushion Eclat Naturel Foundation #20 SPF25 / PA +++
  • Kirei & Co. 霧面氣墊粉底 #2 SPF50+ / PA +++
  • M.A.C. LIGHTFUL C³光透亮白氣墊粉底 SPF50 / PA++++
  • Lancôme 蘭蔻 Teint Idole Ultra Wear Airmesh Cushion Foundation #BO-02 SPF40 / PA++
  • fwee Cushion Egg Fit Cover #03 Natural SPF50+ / PA+++
  • Missha Glow Layering Fit 氣墊粉底 #23 SPF50+ / PA++++
  • HERA Black Cushion #23N1 SPF34 / PA++
  • &be 霧面氣墊粉底
  • &nd by rom&nd Mellow Matte Cushion #BE02
  • hince Second Skin Mesh Matte Cushion #21
  • ByUR Serum Fit Full Cover Matte Cushion #21
  • Dior Diorskin Forever Cushion #1N
  • APERIRE 大理石雲母氣墊粉餅 #02 SPF50+ / PA++++
  • Kiss Me Ferme Cushion Wanderlust SP #01 SPF42 / PA++++
  • CEZANNE 氣墊粉底 #00 SPF50 / PA++++
  • BRILLIAGE Creators Longwear UV Cushion Brilliant Skin #20 SPF50+ / PA++++

粉底液

  • CHANEL N°1 DE CHANEL SKINCARE FOUNDATION #B20
  • Dior 恆久貼肌柔霧粉底液 #0N SPF20 / PA+++
  • Shiseido 資生堂 MAQuillAGE Dramatic Essence Liquid Foundation #20 SPF50+ / PA++++
  • LB  Move Fit Foundation SPF30 / PA+++
  • Cosme DECORTÉ 黛珂 Zen Wear Foundation #N31 SPF25 / PA++
  • REVLON COLORSTAY LONGWEAR MAKEUP FOUNDATION #200 SPF15 / PA++
  • MAYBELLINE Fit me 粉底液 DN #110 SPF30
  • Vernal  藥用無瑕粉底液（醫藥部外品）SPF50+ / PA++++
  • HERA 絲滑持久24小時粉底液 #17C1 SPF20 / PA++

粉餅

  • M.A.C LIGHTFUL C³光透絲滑蜜粉餅 #NC30 SPF15 / PA++
  • bareMinerals Barepro 16hr Skin Perfecting Powder Foundation #15

粉底霜

  • est FLAWLESS CONCEALING CREAM FOUNDATION #OC202  SPF35 / PA+++
  • Clé de Peau Beauté肌膚之鑰 Radiant Cream Foundation #10 SPF25 / PA++

同場加映：《LDK》20款防曬底霜推薦

（排名由低至高）

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