粉底推薦2025︱《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單！平價VS專櫃價差近12倍　最平$56享水潤高遮瑕妝感

▲ 《LDK》29款A級或以上粉底推薦名單！平價VS專櫃價差近12倍 最平$56享水潤高遮瑕妝感

【粉底液／粉餅／氣墊粉底／粉底霜／平價粉底】想要底妝持久帖服的秘訣，最重要選對適合自己皮質的粉底類型！日本家品雜誌《LDK the Beauty》針對市面上專櫃品牌、平價百貨品牌及暢銷韓國品牌的粉底進行徹底比較，包括粉餅、粉底液、氣墊粉底及粉底霜。當中有專櫃粉底與平價粉底價差近乎12倍，最便宜只需$56就能享水潤高遮瑕妝效，性價比極高！

最新影片：

4類粉底妝容趨勢

《LDK》比較4大類型底妝產品，分別有氣墊粉底、粉底液、粉餅及粉底霜。由於現代人長期有需要佩戴口罩，底妝趨勢也有所變化，「不容易脫妝」成為重點需求，且在春夏季節也需要兼顧皮膚容易出汗、出油的問題。因此，粉底液推薦選擇持久力強的產品，在持妝一段時間後仍可維持剛上妝時的美感、一整天都不需要補妝為最佳。但持妝力強的粉底，往往會不夠清透自然，因此《LDK》建議，在選擇產品時，最好還需兼顧自身喜歡的妝效。

粉餅：霧面妝效，抗面油和汗水能力佳，受油性膚質人士歡迎。

粉底液：液體粉底有多種質地，例如光澤感、霧面和半霧面。

氣墊粉底：氣墊粉底可以快速塗抹，非常適合忙碌的早晨。使用感清爽，能自然遮蓋毛孔。

粉底霜：乳霜狀粉底質地厚實，保濕性強，可使肌膚呈現光澤。

評測重點

1. 妝容完成度

將粉底產品塗抹到測試對象的臉上。測試對象有不同程度皮膚問題，例如膚色不均、毛孔明顯和皮膚乾燥。化妝師嚴格檢查妝效，包括粉底呈現光澤度和修正瑕疵的能力，及粉底與皮膚的融合程度，然後進行整體評估。

2. 持妝度

將一定量的產品塗抹在人造皮膚上，後噴灑人造皮脂；再利用蒸籠模擬流汗，近距離檢查妝容脫落程度。另外也測試使用口罩是否會造成明顯摩擦。

29款A級或以上粉底推薦名單

▼ 點擊圖片放大 +28 +27

氣墊粉底

Clé de Peau Beauté 肌膚之鑰 Tan Cushion Eclat Naturel Foundation #20 SPF25 / PA +++

Kirei & Co. 霧面氣墊粉底 #2 SPF50+ / PA +++

M.A.C. LIGHTFUL C³光透亮白氣墊粉底 SPF50 / PA++++

Lancôme 蘭蔻 Teint Idole Ultra Wear Airmesh Cushion Foundation #BO-02 SPF40 / PA++

fwee Cushion Egg Fit Cover #03 Natural SPF50+ / PA+++

Missha Glow Layering Fit 氣墊粉底 #23 SPF50+ / PA++++

HERA Black Cushion #23N1 SPF34 / PA++

&be 霧面氣墊粉底

&nd by rom&nd Mellow Matte Cushion #BE02

hince Second Skin Mesh Matte Cushion #21

ByUR Serum Fit Full Cover Matte Cushion #21

Dior Diorskin Forever Cushion #1N

APERIRE 大理石雲母氣墊粉餅 #02 SPF50+ / PA++++

Kiss Me Ferme Cushion Wanderlust SP #01 SPF42 / PA++++

CEZANNE 氣墊粉底 #00 SPF50 / PA++++

BRILLIAGE Creators Longwear UV Cushion Brilliant Skin #20 SPF50+ / PA++++

粉底液

CHANEL N°1 DE CHANEL SKINCARE FOUNDATION #B20

Dior 恆久貼肌柔霧粉底液 #0N SPF20 / PA+++

Shiseido 資生堂 MAQuillAGE Dramatic Essence Liquid Foundation #20 SPF50+ / PA++++

LB Move Fit Foundation SPF30 / PA+++

Cosme DECORTÉ 黛珂 Zen Wear Foundation #N31 SPF25 / PA++

REVLON COLORSTAY LONGWEAR MAKEUP FOUNDATION #200 SPF15 / PA++

MAYBELLINE Fit me 粉底液 DN #110 SPF30

Vernal 藥用無瑕粉底液（醫藥部外品）SPF50+ / PA++++

HERA 絲滑持久24小時粉底液 #17C1 SPF20 / PA++

粉餅

M.A.C LIGHTFUL C³光透絲滑蜜粉餅 #NC30 SPF15 / PA++

bareMinerals Barepro 16hr Skin Perfecting Powder Foundation #15

粉底霜

est FLAWLESS CONCEALING CREAM FOUNDATION #OC202 SPF35 / PA+++

Clé de Peau Beauté肌膚之鑰 Radiant Cream Foundation #10 SPF25 / PA++

同場加映：《LDK》20款防曬底霜推薦

（排名由低至高）

▼ 點擊圖片放大 +19 +18

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5