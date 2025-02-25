迪士尼｜香港迪士尼踏入20周年　推開幕以來最大型「Friendtastic!」巡遊表演

▲ 迪士尼度假區今日（25日）公布2024財政年度業績。

迪士尼度假區今日（25日）將公布2024財政年度業績。迪士尼表示，在穩健增長的基礎上邁入20周年，將以「奇妙派對 快樂盛放」為題，展開全年的慶祝活動，為賓客呈獻多個全新的迪士尼故事。

香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示，香港迪士尼樂園度假區對其長遠發展潛力繼續感到樂觀，隨著樂園在今年迎來20周年，樂園將推出一系列盛大的慶祝活動，提升市場熱度及刺激訪客人次。

20周年慶祝活動包括全新城堡演出、度假區史上最大型的「Friendtastic!」巡遊表演，及特別版本的「迪士尼星夢光影之旅」，將於今年6月登場，賓客可盡情置身於獨特的迪士尼魔法和故事之中。樂園會於本港、內地及海外市場推出全年的慶祝活動。

莫偉庭指，2024財政年度的成就和策略，確立香港迪士尼在本港和大灣區內作為國際旅遊目的地的領導地位，有助把握未來機遇。樂園將展開新里程，會繼續為賓客及本港社區帶來更多歡樂，並繼續為香港未來作出強而有力的貢獻。

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