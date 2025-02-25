  • 18°C
香港時間：2025225日 (二) 14:00

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

迪士尼｜香港迪士尼踏入20周年　推開幕以來最大型「Friendtastic!」巡遊表演

港聞

發布時間： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 哪吒2 財政預算案2025 超市大搜查 2元乘車優惠 結業潮 升中面試 徐熙媛 金像獎2025 名校專區 會員有獎

迪士尼度假區今日（25日）公布2024財政年度業績。

迪士尼度假區今日（25日）將公布2024財政年度業績。迪士尼表示，在穩健增長的基礎上邁入20周年，將以「奇妙派對 快樂盛放」為題，展開全年的慶祝活動，為賓客呈獻多個全新的迪士尼故事。

香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示，香港迪士尼樂園度假區對其長遠發展潛力繼續感到樂觀，隨著樂園在今年迎來20周年，樂園將推出一系列盛大的慶祝活動，提升市場熱度及刺激訪客人次。

20周年慶祝活動包括全新城堡演出、度假區史上最大型的「Friendtastic!」巡遊表演，及特別版本的「迪士尼星夢光影之旅」，將於今年6月登場，賓客可盡情置身於獨特的迪士尼魔法和故事之中。樂園會於本港、內地及海外市場推出全年的慶祝活動。

莫偉庭指，2024財政年度的成就和策略，確立香港迪士尼在本港和大灣區內作為國際旅遊目的地的領導地位，有助把握未來機遇。樂園將展開新里程，會繼續為賓客及本港社區帶來更多歡樂，並繼續為香港未來作出強而有力的貢獻。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

文娛藝術 樂園 莫偉庭 Disney 表演 迪士尼樂園 大灣區

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
肺癌｜煮餸3個壞習慣成隱形廚房殺手　夫妻雙雙同患肺癌【專家教4招降低傷害】
中風危機丨阿燦廖偉雄因1事去年突中風險癱　分享自救法2個月急好轉
中風危機丨阿燦廖偉雄因1事去年突中風險癱　分享自救法2個月急好轉
凍齡女神丨58歲日劇收視女王暌違8年露面　素顏狀態曝光顔值更勝女兒
凍齡女神丨58歲日劇收視女王暌違8年露面　素顏狀態曝光顔值更勝女兒
急症室最長等候時間（02月25日 時間12:05）
急症室最長等候時間（02月25日 時間12:05）
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌
肝癌｜女子1款早餐食足20年驚患晚期肝癌　醫生揭10大成因養出惡癌