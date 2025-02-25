小薯茄吳泳︱新婚妻騷捉姦片指控丈夫偷食阿冰細妹吳泳　小薯茄發聲明回應：感抱歉和遺憾

▲ 健身界網紅William被太太踢爆偷食小薯茄阿冰的細妹吳泳。

【小薯茄 / 吳冰 / 阿冰 / 吳冰細妹 / 吳泳 / 出軌】小薯茄成員吳冰（阿冰）胞妹吳泳被指介入別人婚姻，被指搭上有婦之夫的健身界網紅William。

人夫William的太太FaFa Tse在個人IG連逐出以story方式狙擊，包括夜闖辦公室的「捉姦」影片，指結婚約3個月的丈夫偷食吳泳，還爆出丈夫與吳泳的色慾短訊，並標籤其胞姐阿冰。據知，FaFa與William去年11月才結婚，小薯茄成員也有到場觀禮。上年11月結婚，據指小薯茄成員亦有出席婚禮，亦有成員曾和他合作拍片。

FaFak今日凌晨在社交平台指控丈夫William偷食，先以一張半裸女士躺左地上的照片為底圖，再配上字句：「我老公偷食小薯茄泳泳」，並附上一幅與小薯茄泳泳的對話圖，其中一張William和吳泳的對話截圖，有人提到：「今晚先同你算脹（帳）。」

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小薯茄︱FaFa曾3次捉姦在床

在另一影片，FaFa拿起地上一條牛仔褲說：「上PT唔洗著褲？」再留言稱：「我心目中既好男人，我理想老公，作為榜樣既老公陪佢行過好多路既人，日日SUPPORT佢既人。同小薯茄。啊冰個妹搞野，今次第3次俾我捉姦，衫都無著。」

她更指已是第3次捉姦在床，稱：「其實我真係唔再適合佢，因為我唔再有新鮮感俾到佢，我只係希望唔好有下個學生Flirting pt 同偷食。」、「親眼見到我真係崩潰，全身震曬就快要暈。」等。

FaFa稱公開此事，是希望不再有學生挑逗和偷食教練，更指丈夫承認出軌前，一度誣衊小薯茄阿蚊與冰妹在床上吸毒，意圖混淆視聽。而此事爆出後，William的IG已轉為私人。

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小薯茄︱發聲明表遺憾

至於小薯茄在今日約11時50分在官方社交平台發聲明，表示旗下所有成員也是從報道才知此情，並立即與William終止個別成員的贊助合作。全文如下：

聲明

首先謝謝大家關心，本公司與旗下所有成員同樣透過報導才得悉事情，亦立即與該健身教練終止個別成員的贊助合作，就事件為公眾帶來困擾和影響，我們感到抱歉和遺憾。

鑒於網上出現有關本公司及旗下藝人的不實消息，本公司認為有澄清之必要。本公司及成員對事件並不知情亦不認同，在此嚴正聲明，對於坊間誣蔑參與或涉及任何違法行為更屬無稽，本公司將保留一切法律追究權利。

基於事件不牽涉本公司成員，以及涉及他人私隱，我們及後將不會對事件作任何回應，謝謝大家的關心和體諒。今後，小薯茄將繼續努力如初，專注於我們的工作。

最後，我們再次對事件造成公眾困擾致歉。由於事件中所牽涉非公眾人物，事件亦屬私人事件。我們衷心懇求大家能給予有關人士適當的處理空間，也不希望事情繼續佔用公共資源。

謝謝大家的關心與諒解。

小薯茄

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