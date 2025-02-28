教評專欄丨鄧兆棠中學年度「長跑日」　助學生強心肺培養運動習慣

▲ 鄧兆棠中學年度「長跑日」，助學生強心肺培養運動習慣。

【元朗公立中學校友會鄧兆棠中學/跑步】2003年的春天，香港非典型肺炎來襲，我校體育老師深感向學生推廣運動的迫切性，一方面為了增強學生的心肺功能，另一方面為學生建立長遠的運動習慣，讓他們學習如果投資於健康。翌年春天，我校的體育老師選擇了一個門檻極低的運動向學生推介-—長跑。

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參與長跑運動，只需一對跑鞋，一套運動服加上一條路線便行，便宜不過。為了向學生推介這個最平宜的運動，老師在校曆中圈了一天，名為「長跑日」，又在教學進度表裏引進了長跑訓練課程。 我校有個長跑優勢 ─學校後方是天水圍河的天瑞徑段，河畔天瑞徑長達3公里，河的兩岸為長跑活動提供了先天的優勢。長跑日當天，師生均無課，跑的學生按級別分批起步，不跑的學生於河畔的長跑路線檢查點站崗，負責救護、計時，指示路線等工作。每年參與長跑的學生總佔全體學生九成以上。

教評專欄丨周年長跑日已舉辦20屆

參與長跑運動，只需一對跑鞋，一套運動服加上一條路線便行，便宜不過。為了向學生推介這個最平宜的運動，老師在校曆中圈了一天，名為「長跑日」，又在教學進度表裏引進了長跑訓練課程。 我校有個長跑優勢 ─學校後方是天水圍河的天瑞徑段，河畔天瑞徑長達3公里，河的兩岸為長跑活動提供了先天的優勢。長跑日當天，師生均無課，跑的學生按級別分批起步，不跑的學生於河畔的長跑路線檢查點站崗，負責救護、計時，指示路線等工作。每年參與長跑的學生總佔全體學生九成以上。

周年長跑日已是我校的周年盛事，不單學生參加，老師也以身作則展示活力的一面，更有長跑「發燒友」校友，特地回母校與師弟妹一起享受這3K跑的樂趣。 活動自2004年開始，除了新冠病毒肆虐最嚴重的一年停辦了之外，至今已是第20屆。

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教評專欄丨望助學生建立健康的生活方式

今年的長跑日在二月下旬進行，當天天公造美，氣温清涼而未見春雨，為長跑活動提供了完美的條件。 河畔公園在政府環境美化的工程下，一年比一年見優美。當天我在比賽路線探班時，除了欣賞到學生的運動英姿、河旁的重重花影之外，更欣賞到好一批棲息於天水圍濕地的黑臉琵鷺，牠們在淺河中覓食，吸引了跑累了的同學紛紛駐足觀望，近距離看到自然界的生態系統在運作。

香港中學教育的其中一個宗旨，是協助學生建立「健康的生活方式」，相信這六年一貫的長跑活動，定必在每位學生的成長路途上，播下了運動的種子，一旦條件有利，定必開花結果，願每位同學都堅持運動，體健身強。

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