  • 21°C
香港時間：2025228日 (五) 10:42

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教評專欄丨鄧兆棠中學年度「長跑日」　助學生強心肺培養運動習慣

升學教育

發布時間： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 財政預算案2025 學生津貼 2元乘車優惠 結業潮 吳泳 超市大搜查 升中面試 金像獎2025 名校專區 會員有獎

鄧兆棠中學年度「長跑日」，助學生強心肺培養運動習慣。

元朗公立中學校友會鄧兆棠中學/跑步】2003年的春天，香港非典型肺炎來襲，我校體育老師深感向學生推廣運動的迫切性，一方面為了增強學生的心肺功能，另一方面為學生建立長遠的運動習慣，讓他們學習如果投資於健康。翌年春天，我校的體育老師選擇了一個門檻極低的運動向學生推介-—長跑。

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜資助學生「1人1樂器」激發動力　梁潔華小學多元活動培育終身興趣

參與長跑運動，只需一對跑鞋，一套運動服加上一條路線便行，便宜不過。為了向學生推介這個最平宜的運動，老師在校曆中圈了一天，名為「長跑日」，又在教學進度表裏引進了長跑訓練課程。 我校有個長跑優勢 ─學校後方是天水圍河的天瑞徑段，河畔天瑞徑長達3公里，河的兩岸為長跑活動提供了先天的優勢。長跑日當天，師生均無課，跑的學生按級別分批起步，不跑的學生於河畔的長跑路線檢查點站崗，負責救護、計時，指示路線等工作。每年參與長跑的學生總佔全體學生九成以上。

教評專欄丨周年長跑日已舉辦20屆

參與長跑運動，只需一對跑鞋，一套運動服加上一條路線便行，便宜不過。為了向學生推介這個最平宜的運動，老師在校曆中圈了一天，名為「長跑日」，又在教學進度表裏引進了長跑訓練課程。 我校有個長跑優勢 ─學校後方是天水圍河的天瑞徑段，河畔天瑞徑長達3公里，河的兩岸為長跑活動提供了先天的優勢。長跑日當天，師生均無課，跑的學生按級別分批起步，不跑的學生於河畔的長跑路線檢查點站崗，負責救護、計時，指示路線等工作。每年參與長跑的學生總佔全體學生九成以上。

周年長跑日已是我校的周年盛事，不單學生參加，老師也以身作則展示活力的一面，更有長跑「發燒友」校友，特地回母校與師弟妹一起享受這3K跑的樂趣。 活動自2004年開始，除了新冠病毒肆虐最嚴重的一年停辦了之外，至今已是第20屆。

點擊圖片放大
+5
+4

教評專欄丨望助學生建立健康的生活方式

今年的長跑日在二月下旬進行，當天天公造美，氣温清涼而未見春雨，為長跑活動提供了完美的條件。 河畔公園在政府環境美化的工程下，一年比一年見優美。當天我在比賽路線探班時，除了欣賞到學生的運動英姿、河旁的重重花影之外，更欣賞到好一批棲息於天水圍濕地的黑臉琵鷺，牠們在淺河中覓食，吸引了跑累了的同學紛紛駐足觀望，近距離看到自然界的生態系統在運作。

香港中學教育的其中一個宗旨，是協助學生建立「健康的生活方式」，相信這六年一貫的長跑活動，定必在每位學生的成長路途上，播下了運動的種子，一旦條件有利，定必開花結果，願每位同學都堅持運動，體健身強。

其他教評專欄：

教評專欄｜金錢村何東學校辦航天研學團 學生動手發射火箭模型燃點追夢心

教評專欄｜風采中學師生齊為校園洗邋遢 寫揮春製賀年小食體驗中國文化

教評專欄｜李家超到訪蒙小年宵檔 學生親製如意結送居民傳祝福

教評專欄｜羅陳楚思中學學生反思生死話題 遊走「快活谷」從生死看歷史

教評專欄｜何福堂小學設「SHINE獎勵計劃」  讓學生發揮自身潛力成為影響他人小領袖

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 潘詠儀校長 元朗公立中學校友會鄧兆棠中學

相關文章

教評專欄｜鄧兆棠中學學生參與青年論壇　從江旻憓身上尋找生涯榜樣
10:00 2024/09/13
教評專欄｜鄧兆棠中學學生參與青年論壇　從江旻憓身上尋找生涯榜樣
教評專欄｜鄧兆棠中學迎新夜中一生禮堂扎營BBQ　爸媽驚喜現身讀信送祝福
10:00 2024/11/08
教評專欄｜鄧兆棠中學迎新夜中一生禮堂扎營BBQ　爸媽驚喜現身讀信送祝福
教評專欄｜鄧兆棠中學為中四生辦迎「新」營　預演不同困境讓學生學習走過人生低谷
10:00 2025/01/03
教評專欄｜鄧兆棠中學為中四生辦迎「新」營　預演不同困境讓學生學習走過人生低谷

你可能感興趣

教評專欄｜鄧兆棠中學學生參與青年論壇　從江旻憓身上尋找生涯榜樣
10:00 2024/09/13
教評專欄｜鄧兆棠中學學生參與青年論壇　從江旻憓身上尋找生涯榜樣
教評專欄｜鄧兆棠中學迎新夜中一生禮堂扎營BBQ　爸媽驚喜現身讀信送祝福
10:00 2024/11/08
教評專欄｜鄧兆棠中學迎新夜中一生禮堂扎營BBQ　爸媽驚喜現身讀信送祝福
教評專欄｜鄧兆棠中學為中四生辦迎「新」營　預演不同困境讓學生學習走過人生低谷
10:00 2025/01/03
教評專欄｜鄧兆棠中學為中四生辦迎「新」營　預演不同困境讓學生學習走過人生低谷
鄧兆棠中學 中小學教育 運動 學校 香港 中學 跑步 天水圍 元朗

最高瀏覽

教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書
教育差異｜陪讀媽媽呻內地兒來港插班跟不上　細數4類人不適合來讀書
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
吳文忻抗癌｜抗癌勇士吳文忻心肺積水突入院　樂觀面對貼「血包」相觸目驚心
英年早逝｜《花邊教主》女星被發現陳屍家中年僅39歲　近年面容憔悴曾做肝移植手術
英年早逝｜《花邊教主》女星被發現陳屍家中年僅39歲　近年面容憔悴曾做肝移植手術
財政預算案2025｜公務員削10000人如何做？ 政府：不會強迫遣散、靠三方法
財政預算案2025｜公務員削10000人如何做？ 政府：不會強迫遣散、靠三方法
七星連珠2025︱2月28日七星連珠最佳觀賞時間地置　七師傅預言呢個方位會有危險
七星連珠2025︱2月28日七星連珠最佳觀賞時間地置　七師傅預言呢個方位會有危險