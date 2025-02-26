惜食盲盒｜惜食盲盒外帶慳錢攻略！　超抵食得五星酒店沙律湯品/飯菜甜品

▲ 惜食盲盒外帶慳錢攻略！超抵食得五星酒店沙律湯品、飯菜甜品。

香港物價較高，在外用膳若選擇質素較好的食肆是筆不小的花銷，豪華酒店餐食更是價高。

但近日，有人在小紅書發帖，指發現用一個方法就可以以半價甚至更優惠的價格享用到香港瑰麗酒店的蛋糕、尖沙咀金域假日酒店的自助餐菜式以及各大連鎖食肆的豐富餐飲。

親子自助餐優惠｜九龍香格里拉酒店自助餐買一送一 $455起任食生蠔+燒龍蝦+蟹腳

惜食盲盒｜「Yindii」惜食App低至半價售賣餐食

「Yindii」是一款來自泰國的惜食App，以減廢惜食為原則，與各類售賣食物的餐廳合作，每日以盲盒、福袋形式售賣餐廳剩食，價格由半價至八折不等。

樓主透過「Yindii」應用程式以半價價格買到香港瑰麗酒店原價98元的著名精品蛋糕，加上積分優惠，該訂單僅花費39元；即能慳錢又可以減少食物浪費。還用網民分享以60元便購得City’super的沙律及三明治套餐。

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惜食盲盒｜餐食盲盒推介

逸東酒店

普慶午餐盒$70/晚餐盒$80：一份沙律/生果/雜錦熱食蔬菜；一份意粉/飯類；一份主菜及一份甜品。

香港東隅酒店

Savory & Juice Surprise Bag$59：胡椒燻牛肉多士/烤大咖菇多士/吞拿魚車打芝士多士；橙汁/蘋果汁。

Pastry & Savory Surpirse Bag$59：胡椒燻牛肉多士/烤大咖菇多士/吞拿魚車打芝士多士；牛角包/朱古力酥/英式豬肉卷。

▲ Yindii合作餐廳。（官方圖片）

Délifrance 麵包店餐廳

甜蜜滋味福袋$64：3-5件精選鮮果撻、蛋糕或馬卡龍。

精選烘焙福袋$50：3-6件精選烘焙產品，包括酥卷、法包、麵包、法師小蛋糕或鬆餅。

華御結

營養滿滿福袋$30：2件御結；1件料理/沙律杯/水果杯。

甜蜜蜜福袋$30：2件御結；1件甜品。

Pret a Manger

（SAT）Pastry& Sweets Cambo$40：3-4件烘焙甜品、曲奇、乳酪。

（SAT）Signature Hot Meal（1+1）$41：1件招牌熱烤卷+1款是日熱湯。

City’super

FusionDeli Cold Meal Set$60：2份是日沙律/三文治/烤卷/意粉。

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