迪士尼業績︱迪士尼2024財年轉虧為盈　錄8.38億淨利潤　入場人次同創歷年新高

▲ 迪士尼度假區今日公布2024財政年度業績。（資料圖片）

香港迪士尼扭轉連虧9年困境，業績轉虧為盈，2024年財政年度（2023年10月1日至2024年9月28日）創2005年開幕以來最高的淨利潤、EBITDA收入和入場人次。

香港迪士尼今日（25日）公布2024財政年度業績，樂園改變連續9年赤字（2015至2023財年）情況，香港迪士尼的EBITDA 和收入均創紀錄，全年收入升至88億元，按年增長54%。

1.EBITDA增長14億，至23億

2.歷來最高的淨利潤達 8.38 億，按年改善 12 億

3.人均消費增長28%

4.總入場人次770萬，增21%，錄得歷史新高

5.年度酒店使用率88%，整體入住率上升26%至73%

樂園指，主要受惠於內地和其他巿場賓客的強勁反彈，以及本地賓客的持續強勢，香港迪士尼非本地客入場人次的增長（非本地客佔整體客人6成，當中內地客佔38%），連續第二年跑贏本港整體訪港旅客人數的增長。

全額自資推20周年慶祝活動

強勁的業務表現為現金流帶來顯著改善，度假區的現金及現金等價物增長28%，讓樂園能夠加快償還貸款。香港迪士尼全額自資推出20周年慶祝活動，以及新增一項Pixar主題的娛樂體驗。

另外，香港迪士尼已開始償還由港府母公司華特迪士尼提供的貸款，截至2025財政年度第一季，樂園已償還其超過6成的貸款。至於疫情期間由華特迪士尼附屬公司提供的周轉信貸，香港迪士尼已於2024財年第一季全數償還，年內亦未有動用。

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