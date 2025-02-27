卵巢癌｜28歲女生未婚未孕  突腹痛半小時驚患卵巢癌 急切子宮保命

▲ 28歲女生腹痛半小時驚患卵巢癌 。

【卵巢癌／徵狀／高危】身體出現異樣不容忽視！內地一名28歲未婚女子因突然腹痛求醫，竟確診患上被稱為「沉默殺手」的惡癌，急需做手術切除保命，醫生最終決定先為其保留一側卵巢及子宮並進行化療，目前已完成手術。事主呼籲大眾，假如經期出現異樣，即使只有些許變化，都應及早到院檢查。

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綜合內媒及《都市報道》報道，貴州一名28歲未婚女子日前突然腹痛半小時，感覺如同月經來潮一般，覺得情況有異故前往醫院進行檢查，結果被轉介了4間醫院進行各樣檢查，最終被確診患上「雙側卵巢低級別漿液性腺癌IIB期」，需要切除卵巢及子宮。

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由於事主未婚未孕，醫生為其保留了左側的卵巢及子宮，術後再接受化療。事主術後表示，麻醉過後傷口極為疼痛，甚至一直發燒冒汗、難以下床，坦言自己非常慶幸發現得早，雖然在手術前曾因患病而崩潰痛哭無數次，但術後便接受了這個事實，開始努力展開抗癌之路：

人可以被毀滅，但不能被打敗……半年之後我還是那個活潑可愛的女孩子。

卵巢癌｜8大經期不適及早求醫

日前，她於個人社交平台「抖音」發文警世，呼籲女性經期間出現以下8大不適，一定要去醫院進行磁力共振檢查：

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事主表示，自己入院後發現許多病人比她更年輕，強調這個病已經年輕化，加上乳腺及子宮都是「沉默器官」，出現痛感時已經非常嚴重，因此身體不適便應到院檢查、每年亦應做一次體檢，同時呼籲大家要養成健康生活習慣，例如少捱夜、少生氣及遠離讓自己傷心的人，假如不幸患病，亦要堅強面對、不要焦慮：「放好心態，現在醫學都很發達能治好的，加油！」

同場加映｜初期近乎零症狀！卵巢癌8成確診已晚期 醫生警示：1種情況要留神

卵巢癌初期近乎無症狀，有台灣婦產科醫生鄭丞傑曾於節目中指出，卵巢癌一般卵巢篩檢都會照超聲波檢查，但不一定有十足把握發現病灶，有患者可能今年體檢無問題，但隔了一年再檢查，卻已是第3期。他指，卵巢癌惡化速度極快，有別於子宮頸癌、子宮內膜癌發展較慢。

一般來說，卵巢癌初期沒症狀，但事實上其實有跡可尋。鄭丞傑指出，他在行醫初期曾蒐集數百個卵巢癌案例，逐一去詢問患者在發病前半年是否有任何症狀，結果發現大部分都會出現腸胃症狀，如消化不良，或是下腹不適但又不痛。由於這些症狀不具特異性，所以容易被忽略。

鄭丞傑提醒，一旦出現上述不特異症狀持續2周以上，建議盡快求醫。他強調，子宮、卵巢位置接近大腸，故腸胃科醫生診斷病人時，都不能排除胃癌轉移的可能性。

同場加映｜卵巢癌7類高危人士

據香港癌症資料統計中心指，本港在2020年共錄得585宗卵巢及腹膜癌新症，及257宗死亡個案，分別成為本港女性最常見及最致命癌症的第6位。香港綜合腫瘤中心臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊曾指出，目前卵巢癌成因不明，而且早期病徵較難察覺，以致病人容易錯失治療黃金期，有研究指以下7類人士屬高危一族：

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同場加映｜卵巢癌4大常見徵狀

雖說卵巢癌早期病徵不明顯，但黃麗珊醫生表示，若女性發現身體持續出現以下4大徵狀，宜盡快求醫診治：險高169%：

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資料來源：都市報道、抖音@158的小不點

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