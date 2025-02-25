富商情婦︱馬清鏗被爆與五索婚外情首現身　被追問與太太關係以行動回應

▲ 馬清鏗被爆與五索婚外情首現身。

【馬清鏗/情婦/五索/孔令琦】66歲大生銀行主席馬清鏗的情婦34歲「五索」鍾睿心（Rachel），相戀9年育有4名子女，事件爆發後，只有五索繼續拍片做網紅，而涉事的馬清鏗與其正印太太孔令琦，都默不作聲，但近日馬清鏗出席大生銀行春茗時，就以行動來回應與太太的關係！

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現年34歲的網紅「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的66歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，有指五索獲男友送贈9000萬的麥當勞道豪宅，但及後被踢爆疑是租盤。不過她一於懶理繼續炫富及拍片。

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有指馬清鏗對於她拍片公開兩人關係一事有微言，但五索於情人節當日就曬出收花、收蛋糕的照片，力證與男方感情依然穩定。可是五索卻拍片指馬先生雖然一如以往送花，但就大「縮水」。

日前事件中的男主角馬清鏗終於現身大生銀行的春茗，他被問到與太太孔令琦的關係及與「五索」的狀況時，馬生立即顯得驚惶失措。對提問默不作聲，之後又扮玩電話，最後由司機接載後絕塵而去，沒有回應任何問題。

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