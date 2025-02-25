販毒｜警方搗將軍澳私人住宅毒品存儲倉　撿4.3億可卡因拘2男

▲ 警方毒品調查科破獲今年最大宗可卡因毒品案。（曾秋文攝）

警方毒品調查科破獲今年最大宗可卡因毒品案，在將軍澳搗破一個大型可卡因倉庫，拘捕2名男子並檢獲520公斤懷疑可卡因，估計市值約4.3億元。

毒品調查科總警司吳國章表示，前日(23日）探員到將軍澳一個私人住宅截查兩名男子，在其中一名男子的袋中搜出1包重2公斤的可卡因，隨即將兩人拘捕。其後押解兩人到其離開的住宅單位進一步搜查，在單位內發現259包、每包重2公斤的可卡因。行動中檢獲的可卡因共重520公斤，市值4.3億元。

被捕兩名男子分別姓張（23歲）及姓黃（22歲），兩人均報稱無業，沒有黑社會背景，現正被扣留調查，稍後將被落案起訴「販運危險藥物」罪，案件將在明日（26日）在觀塘裁判法院提堂。

毒品調查科高級督察唐為國表示經初步調查相信該批可卡因從南美經水路貨運形式偷運到本港，販毒集團同時租用葵涌一個工廈單位，透過正當物流公司將海外抵達到港的毒品運送到該單位進行拆貨工序，將超過1500箱橙汁冰中收藏的可卡因取出，再重新包裝，掩飾成正常貨物搬運，再找運輸公司將毒品轉送到高私隱度的住宅單位作儲存和分銷中心。

販毒集團將毒品混入正當貨物當中，透過不同物流公司和運輸公司不停轉換位置圖掩人耳目，增加警方執法難度，相信行動已從源頭倒堵大批可卡因流入本港。

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