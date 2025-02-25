結業潮｜灣仔Oppa招牌紫菜包飯外賣店　疑灣仔區競爭大開張不足1年結業

【結業潮/灣仔區/Chef's Meal/韓式料理】灣仔Oppa飯卷外賣店，2024年2月開業，不足1年因公司問題選擇結束營運，灣仔Chef‘s Meal最後營業於2月28日，網民嘆︰「可能灣仔區競爭太大 」。

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灣仔韓飯卷店結業｜上班族感惋惜

近日，有網民於Threads《香港韓食》發文，指灣仔莊士敦道「Chef's Meal」，因公司情況選擇結束營運，灣仔Chef‘s Meal將於2月28日遺憾結業，並寫下︰「之後可能會在其他地方重新出發的Chef‘s Meal 期待店舖再次回歸！」。Chef's Meal在2024年2月開業後，不到一年就宣布結業，令鄰近的上班族感到惋惜。

有網民指灣仔區近年來多了不少韓國餐廳，競爭激烈，可能是導致Chef's Meal難以持續經營的原因之一。不過，也有不少食客對這家店的食物品質表示讚賞，特別是其多款口味的紫菜包飯和辣炒年糕，深受歡迎。雖然店舖即將結業，但店主未來可能會在其他地方重新開業，讓不少粉絲期待「Chef's Meal」的再次回歸。

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灣仔韓飯卷店結業｜Oppa主理即叫即製

Chef's Meal是一家由韓國Oppa主理的韓式外賣店，主打新鮮即製韓國紫菜包飯、油豆腐包飯、辣炒年糕、炸雞等多款韓式料理，款式多達20款，另外有十款醬汁可以選擇，包括辣味蛋黃醬、照燒汁、蒜醬、辣雞醬等。$55任選4件口味，夠晒地道，午飯時段超多人排隊！價格親民，最平$15就有交易，吸引了不少食客。

店內的迷你紫菜包飯口味多樣，包括烤牛肉、炸蝦、泡菜吞拿魚、火腿芝士等，餡料豐富。除了紫菜包飯外，還有碗飯、炸雞、餃子等選擇，成為不少上班族午餐熱門選擇。

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灣仔韓飯卷店結業｜Chef's Meal

地址︰灣仔莊士敦道57號

營業時間︰星期一至日，08:00-21:00

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