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接吻病｜法式濕吻10秒交換8000萬細菌　醫生揭1種病毒恐終生帶原

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 54 分鐘前

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【法式濕吻／細菌／病毒／口腔衛生】接吻是不少情侶表達愛意的行為，但原來這個浪漫行為竟是傳播疾病的隱形媒介？重症專科醫生黃軒發文提到，情侶經「法式濕吻」會交換細菌，部分病原體更可能透過唾液傳播。

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重症專科醫生黃軒指出，根據研究發現，10秒「法式濕吻」會導致伴侶間交換約8000萬個細菌，口腔微生物相似度在親密伴侶間可達34%。儘管多數微生物無害，但部分病原體可能透過唾液傳播。不過他也提到，正常健康的人是不會容易得病的，讓大家不要太多擔心。

黃軒表示，「接吻病」是真實存在！研究指出，接吻是傳播EB病毒（Epstein-Barr virus）的主要途徑，可能引發「傳染性單核球增多症」（俗稱接吻病），症狀包括發燒、喉嚨痛、淋巴結腫大。

細菌傳染｜可傳播幽門螺旋桿菌恐患胃癌 1種病毒恐終生帶原

另外，疱疹病毒HSV-1也會透過接吻傳播，且一吻就可能終生帶原。全球約37億人感染口腔疱疹病毒，主要透過接吻傳播；病毒潛伏神經節，壓力大或免疫力下降時復發，嘴角水泡破潰時傳染力最強。而深度接吻也可能傳播幽門螺旋桿菌，此菌與胃潰瘍、胃癌密切相關。研究追蹤情侶發現，一方陽性者，伴侶感染率會增加1.5倍。

他指出，蛀牙也會經接吻人傳人成「情侶病」，尤其家長親吻嬰幼兒更易傳播。根據期刊實驗顯示，情侶接吻10秒後，雙方唾液中的變形鏈球菌（致齲菌）相似度會提升20%。

5個接吻注意事項

想要「安全接吻」，黃軒列出以下５個接吻注意事項：

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１. 口腔衛生

每天至少兩次刷牙並使用牙線，研究顯示牙周病患者的牙齦溝液含1×10⁶ CFU/mL致病菌。接吻前可用含氯己定（Chlorhexidine）的漱口水降低病毒載量。

2. 避開黏膜破損

口腔潰瘍或牙齦出血時，HIV傳播風險提高0.1-1%。若伴侶有嘴巴疱疹（HSV-1病毒），發病期傳染風險達80%。

3. 疫苗防護

接種EB病毒疫苗（研發中）可預防「接吻病」，而流感疫苗能降低60%呼吸道病毒傳播。COVID-19疫苗雖不防感染，但能減少重症風險

4. 避免高風險行為

深吻伴隨的微量血液交換，可能傳播B肝病毒（HBV）。研究顯示唾液HBV DNA濃度可達1×10³ copies/mL。

5. 環境選擇

酒吧等密閉場所接吻，呼吸道病毒（如鼻病毒），傳播機率較開放空間高3倍。

黃軒表示，接吻是人類情感交流的重要方式，因接吻時可以釋放催產素，會使人歡愉及降低壓力荷爾蒙（皮質醇）18%，但也可能成為病毒與細菌的「隱形橋樑」。從EB病毒（接吻病）、單純皰疹病毒（HSV-1）、幽門螺旋桿菌到變形鏈球菌（致齲菌），提醒民眾不容忽視親密行為中的微生物傳播風險。

研究也證實，深吻可大幅提升感染機率，尤其是當免疫力低下或伴侶已帶有特定病原時，風險更高。然而，透過接吻安全的健康行為，仍可以降低這些風險。

６大接吻安全的健康行為：

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1. 避開口唇疱疹發作期

2. 定期口腔檢查+幽門桿菌篩檢

3. 接吻前後，用含氟漱口水

4. 免疫低下者，減少深吻頻率

5. 親吻臉頰，替代嘴唇（病原體傳播率降低90%）

6. 接吻後30分鐘內避免揉眼睛（防病毒經結膜感染）

資料來源：重症專科醫生黃軒

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